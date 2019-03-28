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"Це питання євроінтеграції України”: Насіров наполягає на проведенні податкової реформи

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Проведення повноцінної податкової та митної реформ є обов'язковим кроком з точки зору євроінтеграційних процесів в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова Державної фіскальної служби, кандидат у президенти Роман Насіров. Таку думку політик висловив, коментуючи створення фінансової поліції у Європейському Союзі.

“Європейці створюють фінансову поліцію із повноваженнями розслідування фінансових злочинів. Фактично це конкретний план дій, реальна і ґрунтовна відповідь, на лазівки у законодавстві деяких країн членів ЄС, які дозволяли ухилятися від сплати податків або платити значно менше”, — написав Роман Насіров.

Роман Насиров

Роман Насиров

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Голова ДФС наголосив, що створення фінансової поліції дозволить запобігти втратам бюджетів країн-учасниць Європейського Союзу, які вже сягають десятків мільярдів євро.

Натомість, за словами політика, бюджет України і надалі втрачає кошти через відсутність реформ у податковій та митній сферах:

“Я неодноразово говорив, що це і є питання євроінтеграції для України. Конкретний сигнал, що без податкової реформи серйозно про це говорити просто неможливо. Треба вже зараз запускати процес і здійснити повноцінну податкову і митну реформи”, — резюмував Насіров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Насіров заявив, що в Україні для наповнення Пенсійного фонду й істотного підвищення пенсій необхідно збільшити розмір мінімальних зарплат.

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Тема
Податки в Україні
Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
Тег
податки
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