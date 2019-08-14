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Фінансування партій з бюджету: у Зеленського вперше прокоментували

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У партії "Слуга народу" не бачать нічого в поганого у фінансуванні політичних партій з бюджету. Питання лише в тому, щоб гроші витрачалися правильно.

Про це сказав глава політсили Дмитро Разумков під час брифінгу у Верховній Раді. (Щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

"Ми бачили, що до кінця року вони йшли на рекламу, а не на розвиток партійної структури, на навчання своїх однопартійців, на залучення людей до тих чи інших політичних структур. І були навіть позиції, які озвучували антикорупційні організації, що фактично гроші були спрямовані на пов'язані з тими чи іншими політичними партіями структури. ... Тому це як і будь-який інший механізм, він може бути як корисний для демократії в державі, так і негативним. Тут буде залежати від того, хто як цим молотком буде керувати", – висловився Разумков.

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На думку Разумкова, фінансування партій дає можливість розвивати політичну культуру в країні, а тому "Слуга народу" не відмовлятиметься від бюджетних грошей.

"Це передбачено законом, тому ми будемо намагатися відповідати тим нормам закону, які діють на території нашої держави", – сказав Разумков.

На питання, чи може Верховна Рада скасувати закон про держфінансування партій, як того вимагали в набрала необхідну кількість підписів петиції, Разумков відповів: "Давайте дочекаємося роботи Верховної Ради".

В "Слугу народу" підтримали фінансування партій з бюджету

В "Слугу народу" підтримали фінансування партій з бюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL, петиція про скасування фінансування політичних партій в Україні набрала більше 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Президет України.

Петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні була зареєстрована на сайті президента 23 липня.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Україна бюджет Партія Слуга народу
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