"Це не комфорт, бл*ть!" Соколова накинулася на "нові" вагони "Укрзалізниці"

Українська журналістка Яніна Соколова розгромила новину про те, що в "Укрзалізниці" за наявність у плацкартних вагонах розеток і вакуумних туалетів хочуть брати 20-40% доплати.

Про це вона сказала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Соколова показала сюжет на одному з телеканалів, де повідомили, що за поїздку в оновленому плацкартному вагоні, який УЗ планує поставити на рейс "Київ - Маріуполь", братимуть спеціальну доплату.

"Вагон обладнаний сучасними вогнетривкими матеріалами, замість фіранок – ролети, є розетки, кондиціонер, система відеоспостереження і біотуалет. Кількість місць не змінилося, так що просторіше вагон не став. За проїзд доведеться заплатити дорожче – відсотків на 20-40", – сказав ведучий.

На таке "досягнення" Соколова вибухнула гнівною промовою.

"Доплачувати за цей комфорт? Можливість не згоріти, не задихнутися, пісяти не за розкладом і можливість зарядити телефон? Це не комфорт, бл*ть! Це нормально! Так в принципі просто повинно бути! Як їм взагалі не соромно хвалитися, що вони у вагоні встановили розетку?", – обурюється Соколова.

Вона каже, що залізничники повинні були тихенько встановити розетки і навіть присипати їх пилом, ніби вони там давним-давно є.

"Мама! Мені 35 років і я сьогодні вперше сам попісяв! Давай мені на 40% більше віри в мене! У 2019 доплачувати за можливість зарядити мобільний телефон! Ви в якому часі живете? Ви "Укзалізніця" чи "Скіфська залізниця"?", – звертається до УЗ ведуча.

Також вона накинулася на голову правління УЗ Євгена Кравцова, який сказав, що капітальна реконструкція одного вагона обходиться в 10 млн гривень.

"10 мільйонів гривень, щоб встановити штори, розетки, кондиціонер і туалет? Ви зовсім ту-ту? Ви які матеріали будете використовувати, щоб витратити на один вагон півмільйона доларів? Чи ви ці нари обоб'ете шкірою з ж*пи Ілона Маска, що додасть і вартості, і технологічності?", – жорстко пройшлася по УЗ Соколова.

Замість того, щоб вкладати мільярди в старі вагони, каже ведуча, може краще вкладати їх в аеропорти?

"У нас велика країна і їхати 17 годин з Києва до Бердянська хоч з розеткою, хоч зі шторою, хоч з Клаудією Шиффер, хоч з аудіонаркотиками, хоч з роботом-цирульником-сосателем, хоч з електричними дембелями – це не нормально! Це антигуманно! навіть більше скажу – це той самий фашизм, який щодня шукає в нашій країні Володимир Соловйов", – підбила підсумок Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова гнівно відреагувала на слова ватажка "ДНР" Дениса Пушилін Денис Володимирович про те, що Донбас має увійти до складу Росії як федеративний округ.

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