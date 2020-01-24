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24 січня • оновлено в 15:41
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Лукашенко "наїхав" на Медведєва через нафту

2.1т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нафтовий конфлікт з Росією пов'язаний з колишнім урядом РФ, який очолював Дмитро Медведєв.

Він нагадав, що розбіжності виникли через російський "податковий маневр" з нафтою, через який Білорусь стала нести великі збитки на вивізних митних зборах, передає "БелТА". Також Росія продає сировину дорожче, ніж європейським державам.

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Лукашенко зробив випад проти Медведєва

Лукашенко зробив випад проти Медведєва

За його словами, Білорусь домовляється про постачання нафти з США, Саудівською Аравією і ОАЕ, які можуть забезпечити необхідну кількість сировини. "Блискучі у мене з ними відносини. Кажуть, скільки треба, стільки нафти поставимо. Звичайно, це світова ціна. Але якість нафти там краща", – сказав Лукашенко.

Також розглядається варіант поставок через Україну з Чорного моря. При цьому від російської нафти в Мінську не відмовляються. "Нам не можна залежати від однієї країни, одного підприємства. Це монополізм, і в цьому наша проблема", – додав президент Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
нафта
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Питон Каа
Питон Каа
Никто не против, пусть Лукашенко закупает нефть где хочет, по мировым ценам, вот только ее цена + доставка сделают неконкурентоспособными получившиеся из нее нефтепродукты, но это уже другая история...
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