Лукашенко "наїхав" на Медведєва через нафту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нафтовий конфлікт з Росією пов'язаний з колишнім урядом РФ, який очолював Дмитро Медведєв.

Він нагадав, що розбіжності виникли через російський "податковий маневр" з нафтою, через який Білорусь стала нести великі збитки на вивізних митних зборах, передає "БелТА". Також Росія продає сировину дорожче, ніж європейським державам.

Лукашенко зробив випад проти Медведєва

За його словами, Білорусь домовляється про постачання нафти з США, Саудівською Аравією і ОАЕ, які можуть забезпечити необхідну кількість сировини. "Блискучі у мене з ними відносини. Кажуть, скільки треба, стільки нафти поставимо. Звичайно, це світова ціна. Але якість нафти там краща", – сказав Лукашенко.

Також розглядається варіант поставок через Україну з Чорного моря. При цьому від російської нафти в Мінську не відмовляються. "Нам не можна залежати від однієї країни, одного підприємства. Це монополізм, і в цьому наша проблема", – додав президент Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російської нафти. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкових пільг, які Росія надала своїм нафтозаводи.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальної схожості характеристик.

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