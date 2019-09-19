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19 вересня • оновлено в 17:14
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Трудова міграція з України набула ще більших масштабів: що трапилось

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Відсоток українських заробітчан, які бажають залишитися жити в Польщі, у порівнянні з минулим роком збільшився на одну третину.

Це підтвердило друге дослідження "Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL", повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".

"Дослідження показало, що кожен третій працівник з України хоче залишитися в Польщі. Понад 40% з них мають вищу та неповну вищу освіту. Серед аргументів на користь життя в Польщі громадяни України називають високу якість життя – 66,5%, хороший заробіток і кращі перспективи для дітей – 46%", – йдеться в публікації.

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Понад 75% опитаних, які замислюються над переїздом, вважають, що якщо їм нададуть дозвіл на проживання в Польщі, то це вплине на рішення про переїзд.

Також двоє з трьох працевлаштованих у Польщі заробітчан, які задумуються над тим, щоб там залишитися, планують перевезти туди свою сім'ю.

При цьому майже 28% респондентів визнали, що стикалися з негативними ситуаціями при оплаті праці та пропозиціями роботи, коли справжні умови працевлаштування відрізнялися від заявлених.

Трудова міграція з України набула ще більших масштабів: що трапилось

Як повідомляв OBOZREVATEL, заробітчани почали масово скуповувати нерухомість в Україні. Так відбувається тому, що вони не довіряють банкам.

головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїжджає близько 100 тис. Українців.

У той же час міністр соцполітики Андрій Рева відзначив, що в міграції знаходяться 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн людей (в тому числі дітей заробітчан).

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в українців, які перебувають за кордоном понад 60 днів, може зберігатися право на отримання субсидії.

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Тема
Трудова міграція з України
Місце
Польща
Теги
заробітчани трудовая миграция
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Кастрюльный Свидомит
Кастрюльный Свидомит
Из других стран быть патриотом Украины гораздо удобнее
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