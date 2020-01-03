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3 січня • оновлено в 13:50
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"Трубу прорвало": у скандальному прослуховуванні знову з'явився слід олігарха

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Ексдиректора ДБР Романа Трубу нібито просили "попрацювати" по бізнесмену, який пов'язаний з "Центренерго".

Така розмова нібито відбулася між ним і начальником другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максимом Резніченком. Резніченко просив в інтересах людей олігарха Ігоря Коломойського. "Злив" було опубліковано в Telegram-каналі "Трубу прорвало".

Бізнесмен, про якого могла йти мова – Віталій Кропачов. У ЗМІ його називали "вугільним смотрящим", а у цій історії він фігурує вже як смотрящий за "Центренерго".

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"Резніченко звітує про зустрічі з людьми з "орбіти Коломойського" у справі "Центренерго". Цих людей раніше Трубі нав'язав Смирнов (ймовірно, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, - Ред.). Резніченко виявився "комунікатором", якому передають "завдання". Мегазавдання – поставити на "Центренерго" нового смотрящого. Від Коломойського", – повідомив Telegram-канал.

За даними каналу, 28 серпня 2019 року, між Трубою і Резніченком нібито відбулася така розмова:

Труба: Ти зустрічався з людиною по "Центренерго"?

Резніченко: Так.

Труба: Ти мені не доповідаєш нічого.

Резніченко: Я хотів зайти.

Труба: Ось і зайшов.

Резніченко: Роман Михайлович, дивіться, у них завдання стоїть – є така людина Кропачов, який негласно курує "Центренерго". У них завдання – попрацювати з цим Кропачовим і його оточенню. Але є проблема. Провадження знаходиться в першому відділі... Воно знаходиться фізично у слідчого, якого я не знаю, я з ним не працював. Як варіант, якщо займатися, його як мінімум потрібно перекинути. Щоб не було витоків. Що там відбувається з провадженнями я не знаю. Мені перекинули довідку. У мене є інформація, що прийшли до людей в "Центренерго". Сказали – у вас є проблема з електрики. Їх там качає хтось зі сторони... Вони просто кажуть: треба попрацювати по Кропачову... Я так розумію, що стоїть завдання його просто прибрати і поставити нового смотрящого за "Центренерго".

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Автор каналу написав: Резніченко зробив висновок, що стоїть завдання поставити нового "смотрящого" на "Центренерго", тому що там є інтереси олігарха Коломойського.

"Люди, які переживають, і мені дзвонять, які дали мені цю довідку, – вони з орбіти Коломойського... Я людині сказав: які завдання? Вона каже: завдання – попрацювати по людині, Кропачову", – сказано в опублікованому аудіоролику.

Прослуховування Романа Труби

Прослуховування Романа Труби

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 24 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає звільнення директора ДБР Романа Труби.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Роман Труба Андрій Смирнов
Місце
Україна
Теги
"Центренерго" Державне Бюро Розслідувань корупція
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Ви зробили це разом! Я маю на увазі 73%.
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