Трубоукладач для "Північного потоку-2" більше не належить "Газпрому"

Карина Бондаренко Ринки та компанії 06:06, 29.07.2020 Оновлено: 06:43, 29.07.2020

Судно-трубоукладач "Академік Черський", здатне добудувати газопровід "Північний потік-2", більше не належить "Газпрому".

Про це стало відомо з квартального звіту монополії, повідомляє РБК. Новий кінцевий власник судна невідомий.

Власник "Академіка Черського" АТ "Самарський теплоенергетичний майновий фонд" станом на 31 березня входив до групи "Газпрому". У новому списку афілійованих осіб монополії фонду вже немає.

Однак існує можливість, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкцій ризику.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна і Польща домовилися вживати подальші кроки, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".

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Економіка Ринки та компанії

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