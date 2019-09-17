"Дотримується обіцянок!" В ЄС сказали, як Зеленський поборе контрабанду

Влада Словаччини очікує від президента України Володимира Зеленського рішучих реформ та боротьби з контрабандою на спільному кордоні.

Про це сказав голова ОБСЄ і словацький дипломат Мирослав Лайчак в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Від нового президента очікуємо серйозніших реформ, боротьби проти корупції, організованої злочинності. Це дасть більше стабільності економіці, більше грошей для національного бюджету, більше контролю, і таким чином буде менше простору для контрабанди", – сказав Лайчак.

За його словами, у Словаччині бачать, що Зеленський виконує передвиборчі обіцянки. А тому готові йому допомагати.

"Ми готові підтримувати ці процеси будь-якими способами, зокрема через наш власний досвід, бо ми ці реформи пройшли досить успішно. Контрабанда на кордоні – проблема, але цю проблему не можна вирішити поза більшим питанням функціонування і митниці, і всієї держави, без боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – додав словацький дипломат.

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