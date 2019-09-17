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17 вересня • оновлено в 11:38
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"Дотримується обіцянок!" В ЄС сказали, як Зеленський поборе контрабанду

1.3т Читати матеріал російською

Влада Словаччини очікує від президента України Володимира Зеленського рішучих реформ та боротьби з контрабандою на спільному кордоні.

Про це сказав голова ОБСЄ і словацький дипломат Мирослав Лайчак в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Від нового президента очікуємо серйозніших реформ, боротьби проти корупції, організованої злочинності. Це дасть більше стабільності економіці, більше грошей для національного бюджету, більше контролю, і таким чином буде менше простору для контрабанди", – сказав Лайчак.

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За його словами, у Словаччині бачать, що Зеленський виконує передвиборчі обіцянки. А тому готові йому допомагати.

"Ми готові підтримувати ці процеси будь-якими способами, зокрема через наш власний досвід, бо ми ці реформи пройшли досить успішно. Контрабанда на кордоні – проблема, але цю проблему не можна вирішити поза більшим питанням функціонування і митниці, і всієї держави, без боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – додав словацький дипломат.

"Дотримується обіцянок!" В ЄС сказали, як Зеленський поборе контрабанду

Як повідомляв OBOZREVATEL, затримані у Польщі за контрабанду бурштину нібито працівники українських спецслужб виявилися представниками громадської організації.

Працівники СБУ перекрили потужний канал контрабанди сигарет з України до країн Європейського союзу.

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Тема
Контрабанда в Україні
Особи
Володимир Зеленський Мирослав Лайчак
Місце
Словаччина
Тег
контрабанда
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