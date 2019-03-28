Три фактори: чому подорожчав долар в Україні

В Україні в найближчі дні ситуацію на міжбанківському валютному ринку визначатимуть чотири ключові чинники, і три з них грають на подорожчання долара.

Зокрема, заплановані виплати Державної казначейської служби в рамках відшкодувань податку на додану вартість, повідомляє UBR.

Бізнес уже отримав майже 1,2 млрд гривень і в найближчі два дні чекає ще приблизно 5-6 млрд гривень. Тому не буде активно продавати валютну виручку.

Водночас компанії продовжать притримувати продаж валютної виручки перед президентськими виборами 31 березня, зважаючи на політичні ризики.

Також очікується, що попит на долар буде активно рости в останні дні березня. Компаніям потрібно закривати платежі за контрактами.

у той же час підприємства, які не отримали відшкодування ПДВ, можуть дещо наростити валютні продажі під виплату зарплат персоналу і закриття внутрішніх платежів.

"Співвідношення попиту і пропозиції валюти й надалі перебуває під пресом календарного і політико-психологічного чинників", – зазначив директор казначейства банку "Кредит Дніпро" Олег Курінний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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