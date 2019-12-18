Три держкомпанії заплатять до бюджету 90% прибутку: стало відомо, чому

Кабінет Міністрів зобов'язав "Укрзалізницю", "Укргідроенерго" і "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" за 2018 рік заплатити до бюджету 90% прибутку замість 30%.

Документ також затверджує базовий норматив відрахувань чистого прибутку на виплату дивідендів за підсумками 2018 року для підприємств з держчасткою на рівні 90% замість 50%, повідомляє "Економічна правда".

Виняток з виплати дивідендів у вигляді 30% від обсягу чистого прибутку уряд залишив тільки для "Ощадбанку".

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку 2019 року "Укрзалізниця" збільшила оплату за резервування місць для групових перевезень пасажирів більш ніж в шість разів (з 32 до 200 гривень за людину) з метою зменшення збитковості пасажирських поїздів.

Представники залізничного оператора підкреслюють, що в 2017 році в порівнянні з 1991 роком тарифи на пасажирські перевезення збільшилися в 35 разів. При цьому ціни на дизельне паливо зросли більш ніж у 72 рази, рейки – 139 раз, електроенергія – 62 рази.

На підвищення вартості резервування місць для групових перевезень різко негативно відреагували в мережі – українці обурені новими тарифами. За словами користувачів, ситуація виглядає дуже песимістично для внутрішнього туризму України.

В лютому 2019 року "Укрзалізниця" заявила, що у 2019 році на 25% підніме вартість квитків на потяги, але щоб зробити перевезення беззбитковими ціни повинні вирости більш ніж удвічі.

"Укрзалізниця" на 2020 рік запланувала щомісячне зростання вартості квитків на пасажирські перевезення на 2% починаючи з березня. У такий спосіб за рік підвищення складе 22%.

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