У "Слузі народу" висловилися проти підвищення зарплат в Україні

Голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що в Україні не можна занадто різко піднімати розмір мінімальної зарплати.

За її словами, це змусить роботодавців вдаватися до економії – аж до звільнень співробітників. Про це Третьякова сказала в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" у відповідь на ремарку, що ексміністр соціальної політики Андрій Рева вже неодноразово публічно пошкодував, що свого часу Кабмін підняв планку мінімальної зарплати лише до 4700 грн, і не дотягнув до шести тисяч гривень.

"Це адміністративний тиск. Економіка на такі дії буде жорстко відповідати. Щойно ви почнете піднімати мінімальну зарплату на порядок швидше за інфляцію, без урахування реального зростання ВВП, роботодавець почне зменшувати пропозицію робочих місць", – сказала Третьякова.

За її словами, зростання зарплат відбуватиметься іншим шляхом: через дефіцит фахівців, який утворився через міграцію українців за кордон.

Зарплати в Україні

"В Україні міграція і люди їдуть. А збільшення кількості робочих місць при низькій пропозиції робочої сили призводить до збільшення заробітної плати. Це закон попиту і пропозиції на ринку праці. Якщо ми збільшуємо робочі місця, а людей, які пропонують свою робочу силу, мало, то роботодавці починають конкурувати. І для того щоб виграти це змагання, вони або піднімають зарплати, або якісно покращують соціальний пакет", – пояснила Третьякова.

На її думку, зараз сприятливий період, коли уряд повинен допомагати роботодавцям створювати робочі місця, тим самим стимулюючи боротися за допомогою підвищення зарплат за співробітників.

"Сьогодні дуже благодатний період, для того щоб допомогти роботодавцю створити робочі місця, створити тиск за рахунок міграції і шляхом опосередкованого впливу в рамках дерегуляції, а не регуляції мінімальної заробітної плати подивитися, як буде працювати вже ринкова економіка. А не соціалістично-адміністративна", – сказала Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін планує за найближчі п'ять років створити 200 тисяч нових робочих місць в селах і підняти зарплати до міських показників.

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішники, продажників, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, Шиномонтажник або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

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