В Україні через засухи й травневі морози загинув урожай. Ціни на продукти підскочать вже влітку

Економісти прогнозують зростання цін на продукти харчування вже через кілька місяців

Аграрії в Україні зазнали великих збитків: безсніжна зима, нестача опадів у перші місяці весни, карантин – усе це негативно відобразилося на прибутку фермерів. І щойно ситуація стала налагоджуватися, як погода піднесла аграріям черговий "сюрприз" у вигляді заморозків у кінці травня.

Дуже сильно постраждали ріпак, ячмінь і озимі, про втрати повідомляють і ті, хто займається вирощуванням картоплі та овочевих культур. Яких погодних аномалій ще чекати фермерам і як зниження врожайності вплине на ціни – дізнавався OBOZREVATEL.

Дощі і заморозки

Нещодавні травневі заморозки негативно вплинули на врожай овочевих культур, на що звернув увагу синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. На сторінці Укргіброметцентру в Facebook він опублікував фото замерзлих культур на полях у Запорізькій області.

У Запоріжжі заморозки знищують урожай Facebook Ігор Кибальчич

У коментарях під постом жителі з Київської області та Прикарпаття також повідомляють про заморозки на ґрунті до -6 градусів.

Жахлива ситуація склалася і в Кіровоградській області, там через засухи та заморозки посіви загинули на 300 гектарах землі, а фермери знову пересівають поля. За даними Департаменту АПК Кіровоградської області, в регіоні пропало 2,7 тис. га озимих. Так, втрати аграріїв області складуть від 20% до 30% врожаю від запланованого.

У Тернопільській області пилові бурі й заморозки знищили врожай цукрового буряку, соняшнику та помідорів, скаржаться фермери.

Ситуація критична по всій Україні, проте синоптики заспокоюють: більше ніяких сюрпризів від погоди не буде найближчим часом. Навпаки, вона буде навіть сприятлива для аграріїв.

Погодні умови для аграріїв покращаться

"Протягом тижня в нас очікується дощова погода, і заморозків або інших загрозливих для рослин явищ не прогнозується. Дощі для агросектора будуть рятівними. Через посушливу погоду в попередній період, щоб наситити ґрунти вологою, орієнтовно необхідно десь 30-40 мм дощу. Це буде сприятливим для тих культур, які вціліли після посухи", – сказав у коментарі OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

Ціни зростуть

Як повідомляють економісти, ціни підвищаться на всі категорії продуктів, і на це вплинуть не тільки погані погодні умови.

"В Україні очікується зменшення виробництва аграрної продукції на 10%. Прогнозований збір зернових також буде менше на 8-9 млн тонн. Причин безліч, і погана погода не основна, весь світ погано відсіявся через пандемію коронавірусу. Зменшення врожаю відбувається не тільки в нашій країні, саме тому в кінці цього року ціни на продукти підуть угору", – сказав в коментарі OBOZREVATEL член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Нині зростання цін не прогнозується, оскільки на прилавках магазинів лежить урожай минулого року. Крім того, як каже економіст, через карантин попит на продукти харчування впав, це пов'язано з закриттям роботи закладів громадського харчування.

В Україні очікується зростання цін на продукти харчування

"Ситуація з цінами почне зміщуватися тоді, коли ми перейдемо в новий маркетинговий рік, а це станеться в кінці липня – початку серпня. Тоді ціни поповзуть на всі продукти, починаючи з картоплі й закінчуючи м'ясом, щонайменше на 10%", – заявив Пендзин.

Водночас його колега, економічний експерт Олексій Дорошенко, більш оптимістичний у прогнозах. За його словами, ситуація з урожаєм прогнозується значно краще, ніж очікувалося.

"Ціни на багато продуктів відкотилися до рівня березневих. Зараз ми бачимо дощову погоду, яка дозволить усе-таки зібрати хороший урожай, але є й постраждалі регіони – Херсонський, Миколаївський та Одеський. В окремих господарствах взагалі загинули посіви, а в інших втрата врожаю становить близько 60-70%", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Однак, як стверджує Дорошенко, це проблема тільки певний регіонів, у той же час в інших очікується рекордний збір врожаю, який компенсує втрати інших областей.

Ситуація з урожаєм прогнозується значно краще, ніж очікувалося

Економіст не очікує різких стрибків цін на продукти найближчим часом, але в зоні ризику перебувають овочі борщового набору.

"Будуть труднощі з цибулею, яка переважно вирощується в Херсонській області, там проблема з урожаєм. Закупити її буде проблематично, оскільки багато країн-імпортерів заборонили вивозити цей овоч. Уже з березня цибуля й картопля піднялися в ціні на 60-70%, і прогнози не поліпшуються", – зазначив він.

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