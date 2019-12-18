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18 грудня • оновлено в 14:44
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Без Росії: Україна отримала потужного газового союзника

10.4т
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Україна й Румунія підписали угоду про реверс газу з 1 січня 2020 року. Це створює новий маршрут імпорту і збільшує незалежність України від постачань із РФ.

Про це в середу, 18 грудня, повідомили на сайті "Оператор ГТС України". "У всіх постачальників з'явилася можливість вільно транспортувати блакитне паливо новим маршрутом – з Південної Європи й Туреччини – через Болгарію і Румунію – в Україну і далі в Молдову", – пояснили в компанії.

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З 1 січня у міждержавній точці "Ісакча-Орлівка" буде доступна потужність за маршрутом Україна-Румунія обсягом 17,8 млн кубометрів на добу, а також у зворотному напрямку – 15,8 млн кубометрів на добу.

Схема нового маршруту

Схема нового маршруту

"Оператор ГТС України"

"Це дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, насамперед для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", – сказав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Перші аукціони з бронювання потужностей газопроводу мають відбутися найближчим часом.

Україна домовилася з Румунією

Україна домовилася з Румунією

На підписання договору відреагував і голова НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв. Він зауважив, що таким чином відбувається інтеграція України в газовий ринок ЄС.

"Вчора (17 грудня. - Ред.) був розблокований доступ до трансбалканського газового коридору, поєднані ГТС України та Румунії, укладена міжоператорська угода. Переговори щодо interconnection agreement тривали понад три роки за участі Болгарії, Греції та Молдови. Тепер всі постачальники зможуть вільно транспортувати газ новим маршрутом – з Південної Європи та Туреччини – через Болгарію і Румунію – в Україну та далі у Молдову", – сказано в повідомленні на його сторінці у Facebook.

Кобоєв відзначив, що також збережена можливість транспортувати газ з України в Румунію. Таким чином це відкриє доступ європейським постачальникам до румунського ринку і створить додаткові можливості заробітку для нового оператора ГТС.

"Потужність по маршруту Україна – Румунія складе до 18 млн куб. м на добу, а у зворотному напрямі – до 16 млн куб. м. Перші аукціони на бронювання потужностей на точці "Ісакча1-Орловка1" відбудуться вже найближчими днями. Тепер ми зможемо працювати за загальними правилами з південноєвропейським регіоном, а споживачі Молдови отримають додаткові можливості газопостачання навіть за умови відсутності транзитного контракту з Росією", - заключив глава НАК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в разі початку "газової війни" з боку Росії і припинення транзиту, деякі українські міста можуть бути відключені від газу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна повністю забезпечена всім необхідним для нормального проходження опалювального сезону та не готова змінювати позицію щодо транзиту газу з Росії.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Румунія
Теги
газ транзит газу
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Исаев Максим
Исаев Максим
ПутЕн рыдает в коридорах Кремля...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Уважаемые господа! Прошу не троллить ишшо более уважаемых гиднюков! Они не тупые, просто у них ум такой...
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Северг Олег
Северг Олег
Ну и молодцы ! Вот и привыкайте жить на свои... всего 2 недели осталось и адью - вместо России вас Румуния теперь газом пусть снабжает. А России хватит вас обормотов на своей шее возить.
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