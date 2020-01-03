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3 січня • оновлено в 18:23
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Транзит впав уп'ятеро: Україна відзвітувала про першу добу роботи за новим контрактом

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За першу добу після підписання контракту з Росією про транзит Україна постачила до європейських країн 49,3 млн кубометрів газу. Це вп'ятеро менше, ніж у середньому перекачували в грудні.

Про це з посиланням на дані компанії "Оператор ГТС України" повідомив "Інтерфакс-Україна". "Транзит природного газу через ГТС України 1 січня 2020 року становив 49,3 млн куб. м, що в 5,3 рази менше за середньодобовий показник за грудень 2019 року (261 млн куб. м), або в 4,5 рази нижче, як порівняти з 31 грудня (220,1 млн куб. м)", – повідомило агентство.

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У компанії "Оператор ГТС України" повідомили, що щодоби тепер перекачують до Європи 35-45 млн кубометрів газу. Водночас Росія розраховується за послуги за вигідним для України європейським принципом "качай або плати", тобто, незалежно від того, поставляла вона газ в Європу чи ні.

"У зв'язку з невеликими обсягами транзиту з початку року українська газотранспортна система функціонує частково в реверсному режимі. Тобто споживачі східних і південних регіонів України отримують газ із ПСГ газопроводом Союз у напрямку "Захід-Схід". Отже, попередні інвестиції в підготовку реверсної схеми роботи ГТС себе виправдали", – зазначили в компанії.

Транзит газу

Транзит газу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають найкращим результатом із можливих.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу
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Ukraine The
Ukraine The
"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ газопроводом Союз в направлении "Запад-Восток".....Есть в разделе комментариев хоть один украинец, кто внятно сможет объяснить, как по одной и той же трубе, компрессоры которой качают газ из России в ЕС , он может в тоже время возвращаться по реверсу в обратном направлении с границы с ЕС? Может король цитат Шапито разъяснит?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Ну что,без лоха и жизнь плоха.с кем играть вздумали?с россией
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Особенно умиляет вера xoxлов в то, что они пользуются не российским, а европейским газом)))! Когда читаю это от очередной кастрюли, смех разбирает)))! Не уж то они и в самом деле такие тупые и верят в то, что в Словакии обнаружены несметные запасы газа?! Забавно, что если Россия прикроет кран, газа не будет не то что на Украине, но и в самой Словакии!
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Иванова Елена
Иванова Елена
россия москва, а тебе из твоего мухосранска с туалетом ввиде дырки? попа не замерзла???
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россия москва
россия москва
an and, де.бил нэзалэжний из разваливающейся усраине тебе виднее
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