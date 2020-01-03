Транзит впав уп'ятеро: Україна відзвітувала про першу добу роботи за новим контрактом

За першу добу після підписання контракту з Росією про транзит Україна постачила до європейських країн 49,3 млн кубометрів газу. Це вп'ятеро менше, ніж у середньому перекачували в грудні.

Про це з посиланням на дані компанії "Оператор ГТС України" повідомив "Інтерфакс-Україна". "Транзит природного газу через ГТС України 1 січня 2020 року становив 49,3 млн куб. м, що в 5,3 рази менше за середньодобовий показник за грудень 2019 року (261 млн куб. м), або в 4,5 рази нижче, як порівняти з 31 грудня (220,1 млн куб. м)", – повідомило агентство.

У компанії "Оператор ГТС України" повідомили, що щодоби тепер перекачують до Європи 35-45 млн кубометрів газу. Водночас Росія розраховується за послуги за вигідним для України європейським принципом "качай або плати", тобто, незалежно від того, поставляла вона газ в Європу чи ні.

"У зв'язку з невеликими обсягами транзиту з початку року українська газотранспортна система функціонує частково в реверсному режимі. Тобто споживачі східних і південних регіонів України отримують газ із ПСГ газопроводом Союз у напрямку "Захід-Схід". Отже, попередні інвестиції в підготовку реверсної схеми роботи ГТС себе виправдали", – зазначили в компанії.

Транзит газу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають найкращим результатом із можливих.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

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