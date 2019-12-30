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31 грудня • оновлено в 01:58
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"Сиділи до глибокої ночі": Вітренко розповів, як домовилися про підписання транзиту з Росією

1.3т
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Нова угода України та Росії щодо транзиту газу вперше в історії будується на європейських правилах за принципом "качай або плати".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він уточнив, що підписав документи у Відні о 14:30 30 грудня, а глава "Газпрому" Олексій Міллер увечері в Санкт-Петербурзі.

"Ми з ним проводили переговори до глибокої ночі, сподіваючись, що підпишемо контракти в одному місці, але мені для підписання потрібні були узгодження правління і наглядової ради "Нафтогазу", а також Кабміну, тому довелося перенести підписання і робити це вже почергово і дистанційно", – розповів Вітренко.

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Ілюстрація

Ілюстрація

24tv.ua

Умови контракту він назвав неординарними. Наприклад, додаткові обсяги газу понад передбачені контрактом на транзит російський "Газпром" оплачуватиме за більш високим тарифом.

"Гарантовані обсяги – це мінімум, а не максимум, який ми очікуємо. При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за більш високим тарифом", – написав Вітренко.

Крім того, це перший раз в історії України, коли "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати", а не за вигідним для РФ "бери або плати".

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Директор "Нафтогазу" додав, що робота сторін за правилами, які склалися ще за радянських часів, блокувала транзит для використання тільки "Газпромом", а також не дозволяла Україні повністю інтегруватися в європейський ринок.

"Тепер це в минулому. Нові правила – це більша прозорість, надійність поставок газу, краще конкуренція на ринку, додаткові доходи. Важливість цього переходу ми ще повинні усвідомити", – написав Вітренко.

"Крім контракту на транзит газу, ми ще підписали угоду про врегулювання. Згідно з цією угодою, "Газпром" повністю припиняє оскарження рішень Стокгольмського арбітражу", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Особи
Юрій Вітренко Олексій Міллер
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ транзит газу
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