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1 листопада • оновлено в 12:55
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Транзит газу: Гончарук розповів, що Україна вимагала на переговорах від РФ

2.3т Читати матеріал російською

Україна домагатиметься підписання довгострокового контракту на транзит російського газу з 2020 року. Однак, коли угода може бути підписана, поки не відомо.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "РБК-Україна".

Зокрема, Гончарук відмовився прогнозувати, коли буде підписано угоду з Росією про транзит газу з 2020 року. Він зазначив, що українська сторона робить все, щоб це відбулося якомога скоріше.

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"Переговори тривають, але з Російською Федерацією у нас, м'яко кажучи, непрості відносини. Тому чіткі терміни підписання нової угоди я назвати не можу, тому що для цього треба, щоб свій підпис поставила й російська сторона. Коли ми досягнемо з ними домовленостей, буде видно. Ми відстоюємо українські інтереси. Це означає, що ми вимагатимемо довгостроковий контракт, а не на один рік. І ми вимагатимемо гарантії транзиту в достатній кількості для обслуговування ГТС", – заявив прем'єр.

Гончарук: Україна вимагає підписання довгострокового контракту

Гончарук: Україна вимагає підписання довгострокового контракту

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
транзит газу
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
На каких основаниях вы будете ""требовать""??Хто вы такие?Друзья оккуительные? Или хотябы под дверь не срете?Вы америгосские нерабы,вот у хозяев и просите че нибудь,или требуйте( если вас конечно на буй не пошлют).
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А смысл с вами долгосрочные договора подписывать, если вы их потом оспаривать пытаетесь. Докажите свою договороспособность, снимите все претензии, иначе вы пустобрехи
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Гончарук рассказал, что Украина требовала на переговорах от РФ"© а куда послали, не рассказал?
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