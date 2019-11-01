Транзит газу: Гончарук розповів, що Україна вимагала на переговорах від РФ

Україна домагатиметься підписання довгострокового контракту на транзит російського газу з 2020 року. Однак, коли угода може бути підписана, поки не відомо.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "РБК-Україна".

Зокрема, Гончарук відмовився прогнозувати, коли буде підписано угоду з Росією про транзит газу з 2020 року. Він зазначив, що українська сторона робить все, щоб це відбулося якомога скоріше.

"Переговори тривають, але з Російською Федерацією у нас, м'яко кажучи, непрості відносини. Тому чіткі терміни підписання нової угоди я назвати не можу, тому що для цього треба, щоб свій підпис поставила й російська сторона. Коли ми досягнемо з ними домовленостей, буде видно. Ми відстоюємо українські інтереси. Це означає, що ми вимагатимемо довгостроковий контракт, а не на один рік. І ми вимагатимемо гарантії транзиту в достатній кількості для обслуговування ГТС", – заявив прем'єр.

Гончарук: Україна вимагає підписання довгострокового контракту

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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