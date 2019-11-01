Транзит газу: Гончарук розповів, що Україна вимагала на переговорах від РФ

Україна домагатиметься підписання довгострокового контракту на транзит російського газу з 2020 року. Однак, коли угода може бути підписана, поки не відомо.
Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "РБК-Україна".
Зокрема, Гончарук відмовився прогнозувати, коли буде підписано угоду з Росією про транзит газу з 2020 року. Він зазначив, що українська сторона робить все, щоб це відбулося якомога скоріше.
"Переговори тривають, але з Російською Федерацією у нас, м'яко кажучи, непрості відносини. Тому чіткі терміни підписання нової угоди я назвати не можу, тому що для цього треба, щоб свій підпис поставила й російська сторона. Коли ми досягнемо з ними домовленостей, буде видно. Ми відстоюємо українські інтереси. Це означає, що ми вимагатимемо довгостроковий контракт, а не на один рік. І ми вимагатимемо гарантії транзиту в достатній кількості для обслуговування ГТС", – заявив прем'єр.
Гончарук: Україна вимагає підписання довгострокового контракту
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
У Брюсселі в понеділок, 28 жовтня, відбулася тристороння зустріч України, Росії та Європейської комісії щодо транзиту російського газу.
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