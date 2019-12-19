Переговори з Росією щодо транзиту газу: визначена дата і місце нової зустрічі

Новий етап переговорів України та РФ щодо газу повинен відбутися в столиці Білорусі Мінську в п'ятницю, 20 грудня.

Про це 19 грудня повідомили "РИА Новости" з посиланням на представника російського "Газпрому".

"Переговори не технічні. Рівень високий. Від "Газпрому" – [глава компанії Олексій] Міллер", – сказав співрозмовник.

Зазначимо, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович також говорив, що фінальну угоду сторін має бути доопрацьовано в п'ятницю.

Нагадаємо, за підсумками багатогодинних переговорів у Берліні 19 грудня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що сторони відпрацювали остаточний протокол рішення, який повинен наблизити до підписання фінальних договорів.

Переговори щодо газу Колаж

Як писав OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Путін на переговорах у Парижі 9 грудня натякнув українському лідеру Володимиру Зеленському, що країна може отримати 25% знижки на газ.

Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність підписання 10-річного контракту на транзит газу, а не короткострокового, як наполягає РФ. Також він підняв питання про виплату Україною 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зеленський зазначив, що Україна готова отримати з Росії борг газом.

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