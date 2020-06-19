Китай використовував COVID-19 для знищення економік країн-конкурентів, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай міг сприяти поширенню коронавірусу, щоб нашкодити економікам країн-конкурентів.

Про це він сказав в інтерв'ю в Овальному кабінеті, з посиланням на The Wall Street Journal повідомила "Инопресса".

За його словами, Китай міг сприяти міжнародному розповсюдженню коронавірусу як способу дестабілізації конкурентних економік.

"Не заперечується ймовірність, що це було навмисним", – вказав Трамп.

Чим Трамп підтвердив свої слова

Президент США і деякі міжнародні критики стверджували, що Китаю в грудні й січні потрібно було діяти швидше, щоб стримати коронавірус. Пекін спростував, що він приховував масштаби поширення.

За словами Трампа, у Китаю могли бути економічні мотиви для того, щоб допустити поширення коронавірусу за межами власних кордонів. Водночас він сказав, що в нього немає розвідувальних даних, щоб підкріпити це твердження, тільки внутрішнє відчуття. До того ж він не заперечив і велику ймовірність того, що це була некомпетентність або помилка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США заявили, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні й інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розірвати відносини з Китаєм через те, що він не стримав поширення COVID-19.