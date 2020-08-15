Трамп завдав нового удару по TikTok: у додатка зажадали "забути" про американців

Президент США Дональд Трамп випустив новий указ, спрямований проти китайського додатка TikTok. Від його власників, зокрема, вимагають видалити всі дані, зібрані про американських користувачів.

Указ спрямований на те, щоб після перевірки Комітетом з іноземних інвестицій (CFIUS) заднім числом визнати недійсною покупку пекінською компанією ByteDance додатка Musical.ly, який в кінцевому підсумку і став TikTok. Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" в суботу, 15 серпня.

"Комітет почав своє розслідування угоди в листопаді минулого року, і міністр фінансів США Стів Мнучін заявив в п'ятницю, що агентство завершило "вичерпний огляд" і "одноголосно рекомендувало" Трампу розірвати угоду. Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на усунення загрози виходить від додатки TikTok для національної безпеки", – повідомляє Білий дім.

Указ наказує ByteDance і її дочірнім компаніям відмовитися від усіх активів і позбутися від особистих даних користувачів, зібраних за допомогою TikTok або Мusical.ly в США.

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