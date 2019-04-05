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Трамп запропонував глобальну угоду Росії

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам, Росії та Китаю варто домовитися про зменшення витрат на озброєння.

"Росія, Китай і ми – виробляємо зброї на сотні мільярдів доларів, враховуючи ядерну зброю. Це просто смішно", – зазначив Трамп на зустрічі з віце-прем'єром китайської держради Лю Хе, передають "РИА Новости".

За його словами, Китай і Росія повинні розуміти, що такі витрати не мають сенсу.

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"Наші три країни можуть погодитися і припинити витрачати (гроші на озброєння. – Ред.) і почати витрачати гроші на більш продуктивні речі для довготривалого миру", – повідомив Трамп.

Президент США звернувся до віце-прем'єру Китаю і запропонував йому висловити свої думки на тему того, що гроші можна використовувати для інших цілей.

"Думаю, що це дуже хороша ідея", – зазначив Лю Хе.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сполучені Штати і Російська Федерація призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

До кінця року документ втратить свою силу, і у країн будуть розв'язані руки в контексті розроблення і випробування нових ракет, які раніше були заборонені за обопільною згодою. Існує небезпека того, що світ знову вплутається у новий етап гонки озброєнь.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Трамп уже показал ценность договоров с америкой, они ничего не стоят. Но если думает сокращать военные бюджеты, то пуск сократит до российского уровня. будем равны, так сказать.
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Iv Georgi
Iv Georgi
Трамп сказал но до этого подписал военный бюджет более чем 700 млрд. долларов
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
У Тампа прогресує маразм? Була б людина здоровою, то знала б,що з лаптєстаном домовлятися не можна апріорі-обдурять.
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