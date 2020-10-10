Трамп розповів про реакцію Меркель на його звинувачення через "Північний потік-2"

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Ринки та компанії
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Трамп розкритикував Меркель

Президент США Дональд Трамп заявив, що канцлер ФРН Ангела Меркела, коли він розкритикував її за схвалення проєкту газопроводу "Північний потік 2", не стала з ним сперечатися, а замість цього посміхалася.

"Вона тоді лише посміхнулася", – розповів він в ефірі радіопрограми The Rush Limbaugh Show, передає "Інтерфакс".

"Тоді я їй сказав, що й не потрібно нічого відповідати. Я не хотів, щоб вона була в незручній ситуації", – додав Трамп. Говорячи про Меркель, він назвав її "розумною людиною". Трамп нагадав, що він першим в США почав критикувати ФРН за згоду на "Північний потік 2".

Влада США в останні місяці робить активні спроби перешкодити реалізації цього проєкту. Зокрема, проєкт оборонного бюджету США, підготовлений в конгресі, передбачає посилення санкцій відносно газопроводів "Північний потік 2" і "Турецький потік". У проєкті пропонується посилити вже існуючі санкції.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2"

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