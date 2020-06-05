Трамп пригрозив Китаю новими обмеженнями: як це може вплинути на світ

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству фінансів за два місяці розробити правила, які ускладнять роботу на американських біржах компаніям з Китаю.

Причиною стало те, що Китай заборонив проводити аудит своїх компаній, які заробляють на американському ринку. А це, на думку Білого Дому, створює для них більш вигідні умови. Про це йдеться в публікації Reuters.

"Ми повинні вжити заходів, щоб покінчити з китайською практикою ігнорування американських вимог прозорості, не здійснюючи при цьому негативного впливу на американських інвесторів і фінансові ринки", – заявив Трамп.

Трамп обмежить Китай на біржах

Чому в США виступили проти Китаю

Першою крок в цьому напрямку зробила американська біржа NASDAQ, яка в середині травня 2020 року посилила правила первинного розміщення акцій для компаній (так зване IPO, коли компанія випускає акції і починає торгувати ними на біржі).

NASDAQ стала вимагати від компаній прозорої звітності та відсутності зв'язків з інсайдерами (тобто людьми, які володіють закритою інформацією, яка могла б вплинути на результати торгів).

Нові правила біржі стосувалися всіх учасників, але у першу чергу були спрямовані проти компаній з Китаю, яких найчастіше звинувачували у зловживаннях. Практику NASDAQ влади США вирішили поширити на інші біржі.

У четвер, 4 червня, на сайті Білого Дому був опублікований меморандум, в якому описані претензії до Китаю.

"Китайські компанії отримували вигоду від фінансових ринків США, залучений капітал допомагав швидкому економічному зростанню Китаю. Поки Китай отримував вигоду від американських ринків, китайський уряд перешкоджало дотриманню компаніями заходів захисту інвесторів, що вимагається від усіх компаній, що розміщують акції на біржах США", – сказано в документі.

Як сварка США і Китаю може вплинути на світ

По суті, слова Трампа означають введення нових санкцій проти Китаю. Однак вони можуть вплинути на економіку всього світу.

Китайські компанії, продаючи свої акції на біржах США, отримували гроші для своєї економіки.

Ці гроші "розігрівали" економіку з Китаю, в тому числі і промисловість, яка є однією з найбільших в світі. Зокрема, Китай – 2-й після США споживач нафти. Якщо споживання сировини Китаєм зменшиться (або уповільниться її економіка), це вплине на інші країни світу.

Продовження торгової війни між США і Китаєм лякає інвесторів, які бояться вкладати гроші у великі проекти. А та паніку серед торговців на біржах можуть падати ціни на сировину, що позбавляє доходів його продавців.

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