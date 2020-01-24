"Товариші папуаси": в мережу злили ще одні скандальні "плівки Гончарука"

У мережі з'явився новий запис із "плівок Гончарука", на якому, імовірно, прем'єр України Олексій Гончарук у вересні 2019 року обговорював, як "продати" МВФ непопулярне підвищення цін на газ для населення.

Запис розмови, в якій, крім Гончарука, взяли участь міністр енергетики Олексій Оржель, голова Мінрегіону Альона Бабак, міністр економіки Тимофій Милованов, заступник міністра фінансів Василь Шкурак і глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, з'явився на Youtube-каналі "СТЕНОГРАМА НАРАДИ".

"Плівки Гончарука" УНІАН

Запис триває 8 хвилин і має часті "склеювання". При цьому на початку, до того, як на нараду щодо газу прийшов Гончарук, присутні обговорювали тему приватизації. Однак із розмови важко зрозуміти, про які підприємства йдеться.

"Плівки Гончарука"

У якийсь момент Милованов запитав: "А хто керує цим збіговиськом?". Дізнавшись, що за відсутності Гончарука головним є він, міністр економіки оголосив перерву.

Після паузи розмова звернула на тему газу і що буде з цінами, якщо їх перестати стримувати. Міністр енергетики Оржель заявив, що якщо в Україні через скасування ПСО (покладання спеціальних обов'язків) злетять ціни на газ, то це вдарить по постачальниках тепла. "Якщо буде підвищення цін на газ, то ми навіть не зможемо закласти цей тариф для постачальників тепла. Постачальники згенерують борги", – сказав Оржель. Він запропонував переконати МВФ відкласти відмову від ПСО вже після завершення опалювального сезону.

"Плівки Гончарука"

"Цього не буде. Вони на це не підуть. Треба обґрунтувати це якоюсь логікою", – відповів на це Гончарук.

Чиновники обговорювали. що попит на дорогий газ (після скасування ПСО) стане "неплатоспроможним" і керівництво навіть великих міст (Києва, Харкова, Одеси, Дніпра) на нього не погодиться. Голова "Нафтогазу" Коболєв запропонував іншу схему – щоб міста купували газ наперед за рахунок поворотної фінансової допомоги.

На це міністр Бабак відповіла, що доведеться змінювати Бюджетний кодекс і брати гроші на цю схему з бюджету розвитку. Тоді як витрати на газ – це витрати споживання, а не розвитку.

"Плівки Гончарука"

"Вони нічого не зекономлять. Вони все втратять. Заощадить держава на субсидіях, але не місцеве самоврядування. Це ресурс місцевого самоврядування на розвиток, яким ви проавансуєте витрати споживання", – сказала Бабак.

Далі в ході розмови Гончарук засумнівався, що МВФ погодиться на такі маніпуляції з Бюджетним кодексом. "Дуже проста історія. Розповідають казки. Але якби ти був на їхньому місці, то сказав би "товариші папуаси", – спрогнозував дії МВФ Гончарук.

"Плівки Гончарука"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше у мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. Обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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