Торгівля в Україні через коронакризу упала до мінімуму за 4,5 роки

Через коронакризу роздрібна торгівля в Україні у квітні 2020 року знизилась майже на 15%, порівняно з квітнем минулого року.

Це – найнижчий показник за майже 4,5 роки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Торгівля в Україні

"У квітні роздрібна торгівля в Україні обвалилась на 14,9% до квітня минулого року, це 53 місячний мінімум. Але за період січень-квітень в 2020 році торгівля ще приростає на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – написав економіст.

Найбільше роздрібна торгівля за січень-квітень 2020 року в фізичних обсягах виросла (%):

Київська +10,5 Запорізька +9,8 Дніпропетровська +8,6 Одеська +6,7 Волинська +6,3

Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-квітень 2020 року в фізичних обсягах (%):

Закарпатська -11,5 Чернівецька -9,9 Луганська -5,2 Івано-Франківська +0,1 Сумська +0,1

"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну економічної ситуації у населення в регіоні. Оптова та роздрібна торгівля з ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів в II-му кварталі 2019 року забезпечили 13,71% доданої вартості у ВВП України", – пояснив Компанієць.

Торгівля в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні приблизно вже влітку закінчиться карантин. Після цього економіка почне поступово розвиватися. Зараз аналітики називають три сценарії розвитку ситуації.

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував три речі, які повинна ввести влада, щоб вивести Україну з кризи на тлі спалаху коронавірусу.

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