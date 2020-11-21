Торгівля України з ЄС різко скоротилася: опубліковано дані

Експорт товарів і послуг у країни Європейського союзу скоротився на 16,3% (до 13,06 млрд доларів). Водночас імпорт знизився всього на 10,5% (до 16,43 млрд грн). Тобто Україна купує у ЄС на 3,37 млрд доларів більше, ніж продає.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, які опубліковано на офіційному сайті відомства. На 84,1% впав експорт нікелю і виробів із нього, на 31,6% скоротився експорт м'яса, на 82,4% – пороху. Найбільше Україна продає в ЄС машини, обладнання та механізми. Серед країн Україна найбільше продає товари в Чехію, Польщу, Німеччину та Італію.

Торгівля з ЄС Держстату

В ЄС Україна купує найбільше:

Машини, обладнання та механізми

транспорті засоби

готові харчові продукти

Відзначимо, якщо країна продає за кордон більше, ніж купує, є підстави для зміцнення національної валюти: доларів і євро отримують більше, ніж витрачають. Водночас за негативного торгового балансу (як в України) постійно є необхідність в отриманні додаткової валюти. Основні її джерела: інвестиції, перекази заробітчан і кредити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 5 листопада 275 голосами ухвалили законопроєкт про бюджет країни у першому читанні. Більшість із тих, хто підтримав законопроєкт, – "Слуги народу" (209 голосів). Водночас ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" документ не підтримали.