Пошта і ремонт автомобілів: економіст назвав "прискорювачі" економіки України

Головними "прискорювачами" української економіки у третьому кварталі 2019 року стали торгівля та ремонт автомобілів.

Про це свідчать дані про галузі економіки, які забезпечили зростання ВВП у цей період на $7,38 млрд (порівняно з аналогічним періодом 2018 року). Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Головні драйвери економіки:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: + $0,9 млрд до ВВП 3-го кварталу 2018 року; Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність: + $0,62 млрд; Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування: + $0,62 млрд.

Економіст зазначив, що у внеску в відносний приріст доларового ВВП в 3-му кварталі 2019 року в порівнянні з 3-м кварталом 2018 року відзначаються такі галузі:

Надання інших видів послуг + 41,1%; Будівництво + 40,53%; Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги + 36,53%.

Компанієць звернув увагу, що ці успішні дані саме за третій квартал 2019 року, тоді як у четвертому кварталі (статистика про який з'явиться пізніше) почалося істотне падіння промисловості.

"Падає в основному металургія, виробництво електроенергії та пару. Перебудова економіки відсутня", – написав Компанієць.

Зростання економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Компанієць повідомив про рекордний рівень міжнародних резервів НБУ. За його інформацією, в листопаді 2019 вони досягли 70-місячного максимуму і становлять 12,5 млрд дол.

Економіка України в III кварталі 2019 року показала один з найвищих в Європі темпів приросту реального ВВП – 4,2%. Однак це означає, що Україні доведеться віддавати більше боргів.

У третьому кварталі 2019 року в Україні знизилося співвідношення державного боргу і гарантованого державою боргу до ВВП до 5,5-річного мінімуму.

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