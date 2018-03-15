Топа "Ощадбанку" спіймали на крадіжці майже 17 млн ​​гривень

Служба безпеки України і прокуратура викрили топ-менеджера державного "Ощадбанку" в розкраданні 16,7 млн ​​гривень.

Оперативники встановили, що чиновник систематично здійснював незаконні операції з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали "Ощадбанку", повідомляє прес-служба СБУ.

"За висновком експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 млн ​​гривень. Банкіру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з цілодобовим носінням електронного браслета", - йдеться у повідомленні.

Крім того, по підозрюваному ухвалили окреме рішення про його відсторонення від займаної посади. Зараз триває досудове слідство.

Як повідомляв "Обозреватель", в червні ГПУ затримала в Києві на хабарі в розмірі $5 млн одну з уповноважених осіб ФГВФО Юлію Приходько.