В 2020-м Юлия Тимошенко пережила очередное перерождение. Из современного визионера Юлия Владимировна превратилась в ретроградного борца за нравственность, духовность и мораль.
"Леди Ю" меняет свой окрас чуть ли не каждый политический сезон, но на этот раз она заняла опасную для Украины нишу – синхронизировалась с ОПЗЖ, Виктором Медведчуком, стала регулярно появляться на связанных с ним телеканалах и повторять месседжи "русского мира".
О том, как Тимошенко пережила очередную трансформацию и из украинского политика превратилась в пророссийского пропагандиста, читайте в материале OBOZREVATEL.
За скрепы и против Европы
Тимошенко за несколько десятилетий в политике примерила на себя все возможные роли. Она боролась с коррупцией, она снижала тариф на газ, дружила с Путиным, призывала быть "голубями мира", а потом собирала собственную армию "сопротивления оккупации".
Но все это не сработало. И Тимошенко, и "Батькивщина" остаются аутсайдерами украинской политики. Партнеры потеряли свой вес, влияния утрачено, поэтому в ход пошла новая стратегия.
Если в 2014-м "Леди Ю" призывала бороться с оккупацией, то сейчас в России она больше не видит угрозы. А "главный враг" – запад, который якобы управляет страной. Что интересно, вместе с новой риторикой, которая синхронизировалась с кумом Путина Виктором Медведчуком, Тимошенко стала главной звездой трех связанных с ним телеканалов. Ниже – только некоторые из последних ее выступлений.
Тимошенко на 112-м канале
Тимошенко на Newsone
Тимошенко на ZIK
Тимошенко на ZIK
Кажется, чаще на указанных телеканалах вспоминают только самого Медведчука. Бесплатно ли Юлия Владимировна превратилась в симпатика "русского мира", или же такую любовь навеяла поддержка от кума Медведчука – можно только догадываться.
Судя по последним интервью, главные враги Украины, по версии Тимошенко, это легализация проституции (которая всерьез даже не обсуждается), легких наркотиков и игорного бизнеса. Юлия Владимировна где-то услышала разговоры об однополых браков. Пока украинцы страдают от продолжающейся российской агрессии, Тимошенко говорит ни о войне, и даже ни об ситуации в экономике и социальной сфере, а тиражирует "пугалки" о том, что в стране якобы разрушат остатки духовности и разрешат мужчинам и женщинам легализовать однополые отношения.
"Идут разговоры о легализации проституции, легких наркотиков и еще однополых браков. Прекрасно! Дорогие друзья, давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали", – сказала она в эфире телеканала ICTV.
Еще одна "важная" проблема, по мнению Тимошенко – внешнее управление со стороны запада. Что интересно, именно на эти же темы в трех телеканалх Медведчука устраивают целые марафоны.
"Если бы в Украине была Служба безопасности Украины настоящая, профессиональная и преданная Украине, то первое, что должна была бы сделать СБУ, – это разобраться, как так произошло, что все системы управления государством переданы внешним финансовым кругам, как так получилось, что Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики, все ключевые руководители, премьер-министр, часть силовиков получают стратегии и команды из-за пределов Украины. Это работа СБУ", – заявила Тимошенко.
Зачем и о чем говорит Тимошенко
Создает образ врага на Западе, отвлекая от реального оккупанта – России. Даже если европейские чиновники и международные организации и вмешиваются во внутреннюю политику в Украине, реальный враг остается на севере – Россия начала не объявленную войну, аннексировала территории и убила тысячи украинцев.
Создание образа нового врага на Западе отвлекает от РФ, дает возможность пророссийским политикам менять новостную политику. Мол, проблем с Россией якобы и нет, а враг – запад, где нет "духовности".
Сближает Украину и Россию "общими ценностями". Мол, Россия борется с тем же "врагом", который угрожает и нам. Там не легализовали проституцию, не разрешили легкие наркотики и отстаивают традиционные ценности. Якобы, так нужно поступать и нам.
OBOZREVATEL продолжит следить за политическим союзом Медведчука и Тимошенко и вскоре расскажет о том, как политики навязывают "русский мир" с экранов украинских телеканалов и пытаются обернуть ситуацию с ног на голову.
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