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14 травня • оновлено в 16:59
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Тільки до 30-го: в яких аптеках тривають знижки у травні?

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Невдовзі після введення карантину роботизовані аптеки запровадили акцію, щоб допомогти населенню утримати здоров’я та фінансове благополуччя. З 1 квітня 2020 року діяли знижки до 25%. Акція охоплювала різні товари: препарати, дитяче харчування, вітаміни й засоби гігієни. Зараз карантин слабне, але необхідність в аптечних товарах не зникла. Тому фармбренди "Аптека Шар@", "Аптека Копійка", "Благодія" й "Аптека АНЦ" проводять акцію до 30 травня поточного року. Кожен відвідувач роботизованої аптеки встигне придбати потрібні позиції зі знижками до 25%.

Акція* об’єднує більш ніж 200 товарів. Знижки тривають два місяці, щоб кожен охочий встигнув зекономити до 25% під час поповнення запасів домашньої аптечки. В акційному асортименті є дитячі пюре й каші, противірусні засоби, препарати від алергії, засоби гігієни тощо. Є можливість підібрати товари для дітей і дорослих.

Щоб менше часу проводити в торговому залі аптеки, можете зробити попереднє замовлення товарів. Для цього зателефонуйте до аптечної довідки за телефоном 5900. Отримайте вхідний дзвінок, оберіть потрібну послугу, дізнайтесь у оператора, чи є потрібний товар в наявності. Вкажіть, в якій роботизованій аптеці вам зручно забрати покупки. Отримайте повідомлення, коли ваше замовлення підготують. Робіть швидкі та зручні аптечні покупки.

Тільки до 30-го: в яких аптеках тривають знижки у травні?

Акція від фармбрендів "Аптека Шар@", "Аптека Копійка", "Благодія" й "Аптека АНЦ" триває два місяці. З 1 квітня по 30 травня 2020 року українці можуть вигідніше поповнити запаси домашніх аптечок. Поки триває акція, діють знижки до 25%.

Роботизовані аптеки турбуються про кожного. Саме тому їх акційний асортимент настільки великий, що вміщує понад 200 позицій. Обирайте потрібні товари, та зберігайте фінансову рівновагу. Знижки до 25% діють по всій Україні**.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

**За винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій.

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Теми
Ліки в Україні доступні ліки
Місце
Україна Київ
Теги
ліки аптека
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Економіка Ринки та компанії

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