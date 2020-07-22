Терористи не вклали в комбінат ні копійки, – блогер назвав причину загибелі робітника в Єнакієвому

На Єнакіївському металургійному комбінаті 20 липня внаслідок аварії загинув робітник. НП стала наслідком корупції і махінацій окупаційної "влади", через які підприємство занепадає.

Про це повідомив блогер "Донецький абориген" в Telegram. Він зауважив, що перед війною завод пройшов модернізацію і в момент захоплення його терористами був досить сучасним виробництвом, з високими показниками рентабельності і рівнем безпеки праці.

Як завод занепав

Після того, як почалася блокада Донбасу, завод був призупинений і перезапущений за програмою підтримки РФ.

"За час "адміністрування" в завод не було вкладено жодної копійки, постійні махінації із закупівлями дешевих витратних матеріалів та відсутність капітальних вкладень привели до тотального занепаду виробництва. За різними оцінками ступінь зносу основних агрегатів становить близько 70-90%. Часті аварії та розлив металу цілком логічні на цьому тлі. Багато які з агрегатів з огляду на порушення вимог експлуатації і ремонту вже не піддаються відновленню, приклад конвертор №3, який ріжеться зараз на металобрухт", – написав блогер.

Працівники розбігаються

За його словами, штат співробітників підприємства знизився з 9 тис. чоловік до 6 тис. Зарплати людям підвищувати перестали, а заяви про середні виплати в 14 тис. рублів не правдиві.

"Аналіз показує що загальна маса співробітників отримує близько 6-9 тис. (2300-3400 гривень, – Ред.), з постійними затримками і виплатами частинами (наразі заборгованість понад два місяці). Все це на тлі окладів топ менеджерів і керівників від 100 тисяч рублів (приблизно 39 тисяч гривень, – Ред.) виглядає як знущання", – підсумував блогер.

На Єнакіївському металургійному заводі загинув робітник Telegram Донецький абориген

На Єнакіївському металургійному заводі загинув робітник Telegram Донецький абориген

"Недоумкуваті Новоросії продовжують знищувати виробництво. Русскій мір погубить і місто, і завод, який в довоєнні часи реконструювався і модернізувався", – прокоментував в Twitter цю новину блогер Денис Казанський.

На Єнакіївському металургійному заводі загинув робітник Twitter Дениса Казанського

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