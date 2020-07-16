Терористи "ДНР" заборгували шахтарям понад $1 млн – ЗМІ

Терористи "ДНР" заборгували працівникам підприємства "Донбасвугілляреструктуризація" з зарплати понад 110 млн рублів.

Це заборгованість ще за 2014-2015 роки, з посиланням на інформацію від джерел в українських спецслужбах повідомив ZN.UA. Також на шахтах підприємства, які контролюють бойовики, відбуваються конфлікти через невиплати за 2018 рік.

"Єдиним джерелом погашення заборгованості з заробітної плати є кошти, що надходять від продажу вугілля, надання послуг, оренди майна", – йдеться в листі т.в.о. директора "Донбасвугілляреструктуризації" на ім'я першого заступника так званого "міністра" вугілля і енергетики угруповання Анатолія Нетеренка.

Також терористи винні гроші працівникам вугільних складів.

Як випливає з документа, тривала заборгованість стала причиною звернень працівників в "суди", "прокуратуру", адміністрацію ватажка "ДНР" з вимогами про стягнення заборгованості. Крім того, серед працівників "склалася напружена соціальна обстановка, почастішали випадки колективних звернень працівників в органи прокуратури".

Заборгованість з зарплати на шахтах "ДНР" zn.ua

Заборгованість з зарплати на шахтах "ДНР" zn.ua

У документі також прикріплено таблицю з заборгованості. Перед майже трьома тисячами людей вона складає майже 74 мільйони рублів (28,2 мільйона гривень або більше $1 млн).

Заборгованість з зарплати на шахтах "ДНР" zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині стався бунт через затримку зарплати за березень і квітень на шахті "Комсомольська".

Бунт шахтарів через борги по зарплаті в окупованому терористами "ЛНР" місті Зоринську (Луганська область) завершився тим, що "влада" просто закрилf шахту "Никанор-Нова".

В окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині працівники шахти "Комсомольська" влаштували акцію протесту через затримку зарплати за березень і квітень.