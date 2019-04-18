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/Ринки та компанії

Термінове засідання РНБО через ПриватБанк: Порошенко оголосив про ризики

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Президент України Петро Порошенко доручив Національному банку забезпечити безперебійну роботу всіх відділень ПриватБанку, рішення про націоналізацію якого було визнано судом незаконним і скасовано.

Таке доручення Порошенко озвучив під час засідання Ради національної безпеки й оборони 18 квітня. Відеотрансляція події була опублікована на Facebook-сторінці чинного глави країни.

"Звертаємося з проханням забезпечити безперебійну роботу всіх відділень ПриватБанку, укомплектувати їх необхідними готівковими коштами, не допустити збоїв функціонування", – сказав Порошенко.

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Він також закликав Міністерство фінансів проаналізувати ризики, пов'язані з виконанням рішення суду, якщо воно набере чинності, а також прорахувати можливі збитки держави.

"В умовах, якщо ми вилучимо 155 млрд гривень до капіталізації, це спричинить за собою ризики у вигляді 100 млрд додаткового фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які держава буде зобов'язана взяти за рахунок коштів державного бюджету. Виплата грошей матиме величезні ризики і для інфляції, і для курсової політики, і для стабільності банківської системи", – додав Порошенко.

Він також доручив МЗС проінформувати міжнародних партнерів "про мотивацію колишніх акціонерів ПриватБанку і їхніх політичних представників про спроби дестабілізації політичної і фінансової ситуації".

Термінове засідання РНБО через ПриватБанк: Порошенко оголосив про ризики

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у НБУ заявили про намір оскаржити вердикт Окружного адміністративного суду Києва щодо ПриватБанку в Апеляційному суді.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливе.

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Особа
Марина Порошенко
Місце
Україна
Теги
ПриватБанкРНБОнаціональний банк УкраїниМіністерство фінансіввидео
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
ЗЕлёнка еще не дорвался до должности Президента, а Беня уже готов к грабежу Украины
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Oleksandrovich Oleksandr
Oleksandrovich Oleksandr
Ну шо? Зе-беня наш президент?
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