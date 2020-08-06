"Тедіс" і тютюнові компанії намагаються "вирішити" штраф у мільярди гривень, – Бутусов

Тютюнові компанії в Україні продовжують боротися за скасування штрафу Антимонопольного комітету. Монополіст "Тедіс" намагається знайти підстави не платити 6,5 мільярди гривень.

На даний момент Вищий господарський суд Києва відмовив "Тедісу", "Брітіш амерікен Тобакко" і "Імперіал Тобакко" в позовах про визнання штрафу АМКУ безпідставним, розповів журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"Треба платити. Але платити монополісти не хочуть, впевнені, що вдасться політично повирішувати всі питання. Використовують всі зв'язки в Офісі президента, в МВС, в СБУ", – написав Бутусов.

На даний момент штраф АМКУ, винесений в листопаді 2019 року, заплатила лише одна компанія з групи учасників монопольної схеми – "Імперіал Тобакко". До бюджету компанія перерахувала 460 мільйонів гривень.

"Як відомо, за даними джерел, власник "Тедіса" Борис Кауфман встановив близькі дружні відносини з президентом Володимиром Зеленським та главою СБУ Іваном Бакановим, проводить з ними зустрічі. Очевидно, це головна причина того, що штраф в бюджет заплатила на даний момент тільки одна компанія – "Імперіал Тобакко". Здавалося б – адже криза, дефіцит бюджету, чи не логічно президенту виступити публічно, вимагати заплатити штраф до бюджету. а потім вже судитися? Це повністю зняло б з нього пляму контактів з керівництвом монопольних схем", – зазначив журналіст.

Тедіс намагається уникнути штрафу Юрій Бутусов в Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, Північний апеляційний господарський суд Києва розглянув скаргу тютюнового посередника-монополіста – компанії "Тедіс" і залишив в силі попереднє рішення суду про арешт рахунків компанії.