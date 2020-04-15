ТАСКОМБАНК отримав від ЄІБ 20 млн євро для фінансування корпоративних клієнтів

ТАСКОМБАНК отримав 2-ий транш кредиту на 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку для субкредитування клієнтів корпоративного бізнесу.

Перший транш позики складав 10 млн євро, повідомляє пресслужба фінустанови. Загальна сума субліміту від ЕІБ в ТАСКОМБАНК наразі складає 30 млн євро.

Кошти кредитної лінії від ЄІБ направляються на середньо- та довгострокове фінансування проектів тих клієнтів ТАСКОМАБАНКУ, які відповідають вимогам ЄІБ. Зокрема, це мають бути приватні підприємства (за класифікацією ЄІБ – підприємства з кількістю співробітників до 250 осіб) та компанії середньої капіталізації (з кількістю співробітників від 250 до 3000 осіб).

Пріоритетними для кредитування в рамках даної програми насамперед є компанії, у статутному капіталі яких немає частки державної власності, пов’язані з розвитком приватного сектору, соціально-економічної інфраструктури, включаючи транспорт, енергоефективність та відновлювані джерела енергії, захист навколишнього середовища, інформаційні технології та засоби зв’язку, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптацію до них.

"У 2019 році склалися усі передумови для пожвавлення ринку кредитування. Проте нам, банку зі 100%-м українським капіталом, досить складно конкурувати вартістю ресурсів з державними банками та банками з іноземним капіталом. Тому співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та партнерами щодо фінансування бізнесу є одним з важливих стратегічних кроків ТАСКОМБАНКУ з кредитування реального сектору економіки. Крім того, ми відчули підвищений інтерес до програми з боку клієнтів, що спонукало нас продовжувати діяльність у рамках програми, та збільшити суми кредитування", – підкреслив Голова Правління АТ "ТАСКОМБАНК" Володимир Дубєй.

Довідка:

АТ "ТАСКОМБАНК" – один із найстаріших комерційних банків України, заснований у 1989 році. Банк надає повний спектр фінансових послуг корпоративним клієнтам, малому та середньому бізнесу й приватним особам. У 2004 році банк приєднався до Групи "ТАС", яка залишається однією з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни. З 2019 року входить до переліку системно важливих банків. Посідає 17 місце в ренкінгу НБУ за розміром активів. Прибуток банку за 2019 рік склав понад 450 млн грн. Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011 р.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – фінансова установа, заснована у 1958 році, відповідно до статті 308 Договору про функціонування ЄС. Членами якої є держави – члени Європейського Союзу (ЄС). ЄІБ, спільно з місцевими фінансовими установами бере участь у фінансуванні програм, інвестиційних проектів, які сприяють розвитку країни у якій вони реалізуються та досягненню цілей політики ЄС.