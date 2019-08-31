Тарифи на електроенергію: що зміниться в Україні у вересні

У НКРЕКУ знизили тарифи на електроенергію для непобутових споживачів майже на 20 коп, до 11,6 коп за кВт-годину. Це означає, що тариф всіх побутових споживачів буде знижено майже на 20 коп.

Про це на Facebook написав представник президента в уряді Андрій Герус.

Він пояснив, що в НКРЕКП по факту йшов пошук, хто буде фінансувати "зелені" тарифи відповідних "зелених" виробників.

"А це вже майже 30 млрд грн у рік. Раніше ці "зелені" тарифи через тариф Укренерго було покладені на непобутового споживача. Тепер, внаслідок Постанови Уряду та Постанови НКРЕКП, частина "зелених" тарифів буде оплачуватися непобутовими споживачами, а більша частина - Енергоатомом та Укргідроенерго", – пояснив Герус.

Він додав, що в результаті прийняття тарифів ніякі підприємства-споживачі не отримали ніяких пільг, хоча такий варіант також розглядався.

"Але Офіс Президента виступив проти такого рішення і нам вдалося переконати прийняти рішення, яке матиме однаковий ефект для всіх непобутових споживачів, як для сусідньої школи та лікарні, так і для крупного металургійного заводу", – зазначив Герус.

За його словами, неринково дешевої електроенергії непобутові споживачі також не отримали.

"Варто пам’ятати, що зараз тарифи на е/е для підприємств та бюджетних установ у 2-3 рази більші, аніж для населення (2,5-3 грн проти 1,08 грн). За минулий рік непобутові споживачі сплатили понад 50 млрд грн спеціальних субсидій (понад свій ринковий тариф), за рахунок яких фінансувалися нижчі тарифи на е/е для населення", – написав представник президента в Кабміні.

Він вважає, що в рішенні проблем ринку електроенергії повинна брати участь не тільки державна генерація, а й приватна.

"Тому, сподіваюсь, у вересні буде прийняте рішення, яке врахує ефект падіння світових цін на вугілля, адже з початку року ціна вугілля впала на 45%. Таке рішення дасть ще додатковий позитивний ефект для украінських споживачів", – підсумував Герус.

Непобутові споживачі отримають зниження тарифів на 20 коп/кВт-година вже з неділі, 1 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні знизяться ціни на електроенергію для промислових споживачів. При цьому для простих українців тарифи залишаться колишніми. Тенденція на зниження вартості газу, яка спостерігалася останні чотири місяці, може зупинитися.

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