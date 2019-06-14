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/Ринки та компанії

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

Танкери обстріляли торпедами, а США готують удар: що буде зі світовими цінами на нафту

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Між США й Іраном відбулося чергове загострення. 13 червня невідомі обстріляли на території Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) танкери з нафтою.

Два судна встигли поширити сигнал тривоги через напад і евакуюватися, після цього їх обстріляли торпедами.

У Держдепартаменті США звинуватили в події Іран. На ситуацію миттєво відреагував нафтовий ринок. Якщо до цього вартість чорного золота стрімко знижувалася і досягла п'ятимісячного мінімуму $59 (Brent, станом на час відкриття торгів 13 червня), то одразу після події ціна злетіла майже до $62.

OBOZREVATEL розібрався, до чого призведе загострення відносин між США й Іраном, як зміняться ціни на нафту і кому це вигідно.

Головне:

  • відносини між США й Іраном загострюються;

  • Іран може перекрити протоку і водночас скоротити пропозицію нафти на світовому ринку на 30%;

  • США зі свого боку погрожують зруйнувати ОПЕК;

  • конфлікт між США та Іраном, який може загостритися в результаті нападу на танкери, здатен привести до зльоту цін на нафту.

США проти Ірану: що відбувається

Напад на танкери з нафтою – не рідкість. Буквально місяць тому, 12 травня, чотири судна з Норвегії, ОАР і Саудівської Аравії також піддалися атаці. Як і зараз, у події Штати звинуватили Іран. Хоча явних доказів Держсекретар США Майк Помпео озвучити не зміг.

Цього разу ситуація з нападом повторилася. Американський президент Дональд Трамп уже тривалий час проводить жорстку політику щодо Ірану. Їх звинувачують у дестабілізації ситуації на Близькому Сході, проти них вводять жорсткі санкції. Тегеран же офіційно спростовує всі звинувачення. На думку США, точкові напади на танкери – відповідь на політику Штатів.

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США звинуватили Іран у зухвалій атаці на танкери: ціна на нафту поповзла вгору

"За оцінками уряду США, Іран несе відповідальність за сьогоднішні напади в затоці Омана. Ці атаки є загрозою міжнародному миру й безпеці, кричущим посяганням на свободу судноплавства і неприйнятною ескалацією напруженості з боку Ірану", – написав Помпео на своїй сторінці в Twitter.

Ескалація конфлікту може призвести до плачевних наслідків для всієї світової економіки. А через це – виростуть ціни на нафту. Самі новини про введення чергових санкцій з боку США й напади на танкери вже призводять до зростання. Учасники ринку побоюються можливого зниження поставок, що неминуче спричинить зростання, і збільшують попит.

Танкери обстріляли

Танкери обстріляли

Крім того, Іран здатний завдати нищівного удару і на якийсь час скоротити пропозицію нафти на світовому ринку на 30%! Для цього їм достатньо перекрити рух через Ормузьку протоку. Вона з'єднує Османську і Перську затоки. Одне узбережжя належить Ірану, інше – ОАЕ.

Якщо Тегеран зважиться на блокування протоки, пропозиція світової нафти скоротиться, а водночас злетять і ціни. Крім того, постраждають країни, які зараз транспортують свої енергоресурси через Ормузьку протоку – Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ.

США "за" зниження цін на нафту

У квітневому звіті МВФ ідеться: зниження цін на нафту може призвести до прискорення зростання виробництва в США. Це добре розуміють у Штатах. Дональд Трамп із властивою йому риторикою регулярно робить заяви з приводу вартості блакитного палива.

У США навіть розробили спеціальний законопроект (NOPEC), який нібито може швидко обвалити котирування, про що раніше детально писав OBOZREVATEL. Він передбачає, що антимонопольне законодавство буде поширюватися на Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК). Вони втратять імунітет, і за картельну змову проти них можуть застосувати санкції. А це, впевнений аналітик Володимир Мазуренко, може стати загрозою існування організації.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Якщо не буде ОПЕК, то не буде й кому обмежувати обсяги видобутку нафти. Значить, пропозиція на ринку зросте, і ціни поповзуть вниз. NOPEC розробили ще до того, як Трамп прийшов у політику. Але за минулих президентів ніхто не наважувався на такі заходи. Зараз же президент США готовий потужним ударом обвалити ціни на нафту. У будь-якому разі, якщо вірити його риториці.

У той же час зростання цін насамперед вигідне країнам-експортерам: Росії, Саудівській Аравії, Норвегії, Кувейту тощо. Деякі з цих держав уже багато років сидять на "нафтовій голці", а свої бюджети прив'язують до прогнозів ціни на барель чорного золота (наприклад, у Росії), інші ж, як у випадку з Норвегією, борються з "нафтовим прокляттям" і в очікуванні зниження котирувань збирають багатомільярдні суверенні фонди.

Ціни на нафту з певним відставанням також впливають і на нафтопродукти. Нафта Україні не потрібна, а ось, наприклад, бензин ми імпортуємо. Тому, ймовірно, значне зростання вартості чорного золота з часом вдарить по бюджетах країн-імпортерів енергоресурсів.

Що буде з цінами на нафту

На 2019-й більшість світових агентств прогнозує або зниження, або стабілізацію цін на нафту в межах порівняно низьких позначок. Наприклад, S&P очікує, що в 2019-2020 роках її вартість становитиме приблизно $60 за барель.

Дивіться відео за темою:

Водночас МВФ вважає, що в 2019-му ціна буде на 13% нижчою, ніж минулого року. Відповідно до опублікованого в квітневому огляді прогнозі, барель коштуватиме $59,2 у 2019 році й $59 у 2020-му. Серед ризиків, які можуть зірвати зазначені розрахунки, аналітики Фонду називають ескалацію ситуації на Близькому Сході, посилення позиції США щодо Ірану. І обидва ці ризики за останні декілька днів наблизилися до реалізації.

Аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко впевнений: ціни на нафту вже враховують динаміку новин і ринок більше турбує не стільки інцидент у протоці, скільки світовий попит на нафту. "У разі повномасштабної війни ціни можуть вирости до $100 за барель, але нині ймовірнімть такої події невелика. У більшості ринок турбує майбутній попит на нафту через можливе уповільнення світової економіки і, як наслідок, зниження попиту на енергію. У зв'язку з цим вартість нафти не буде рости такими стрімкими темпами і бензин на наших заправках не зміниться в ціні", – пояснює експерт.

З такою ж оцінкою погоджується і Володимир Мазуренко: він вважає, що різкі кроки з боку США та Ірану можливі, однак, найімовірніше, ситуація продовжить розвиватися за таким само звичним сценарієм. "Ті загрози, які чуємо з обох сторін, можуть стримати різкі кроки, але, думаю, приблизно $60 у 2019-му – найбільш імовірний сценарій", – зазначає Мазуренко.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Теми
Світові ціни на нафтуЕксклюзив
Особа
Дональд Трамп
Теги
нафтатрамп
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Shapiro Gogi
Shapiro Gogi
пробоины выше ватерлинии...... какие на хер торпеды?????????????
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Русский след не нашли?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ешта Дядя:"почему бы Сэму не жахнуть по танкерам,обвинив в этом Иран?" Хотя бы потому, что у дяди уже есть достаточное досье на Иран и что проще давить на него санкциями, которые уже показали результат, как впрочем и в...Санкции против Ирана выгодны и России, поскольку снизят объем продажи его нефти, что приведёт к подъёму её цены. Так CUI PRODEST?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Khruslov Alexey:"Русский след не нашли?" A Вы сами попытайтесь: кому выгодно увеличение цены на нефть?
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Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
не будем говорить кто обстрелял танкеры, хотя это была укроина!
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