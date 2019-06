Танкери обстріляли торпедами, а США готують удар: що буде зі світовими цінами на нафту

Між США й Іраном відбулося чергове загострення. 13 червня невідомі обстріляли на території Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) танкери з нафтою.

Два судна встигли поширити сигнал тривоги через напад і евакуюватися, після цього їх обстріляли торпедами.

У Держдепартаменті США звинуватили в події Іран. На ситуацію миттєво відреагував нафтовий ринок. Якщо до цього вартість чорного золота стрімко знижувалася і досягла п'ятимісячного мінімуму $59 (Brent, станом на час відкриття торгів 13 червня), то одразу після події ціна злетіла майже до $62.

OBOZREVATEL розібрався, до чого призведе загострення відносин між США й Іраном, як зміняться ціни на нафту і кому це вигідно.

Головне:

Напад на танкери з нафтою – не рідкість. Буквально місяць тому, 12 травня, чотири судна з Норвегії, ОАР і Саудівської Аравії також піддалися атаці. Як і зараз, у події Штати звинуватили Іран. Хоча явних доказів Держсекретар США Майк Помпео озвучити не зміг.

Цього разу ситуація з нападом повторилася. Американський президент Дональд Трамп уже тривалий час проводить жорстку політику щодо Ірану. Їх звинувачують у дестабілізації ситуації на Близькому Сході, проти них вводять жорсткі санкції. Тегеран же офіційно спростовує всі звинувачення. На думку США, точкові напади на танкери – відповідь на політику Штатів.

"За оцінками уряду США, Іран несе відповідальність за сьогоднішні напади в затоці Омана. Ці атаки є загрозою міжнародному миру й безпеці, кричущим посяганням на свободу судноплавства і неприйнятною ескалацією напруженості з боку Ірану", – написав Помпео на своїй сторінці в Twitter.

It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable escalation of tension by Iran. pic.twitter.com/cbLrWNU5S0