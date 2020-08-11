Танкер Delfi під Одесою піднімуть без витрат з бюджету
Міністерство інфраструктури України розпочало підготовчі роботи з підняття танкера Delfi ("Делфі"), який затонув біля Одеси. Їх виконає приватна компанія власним коштом, без залучення грошей з бюджету.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram у вівторок, 11 серпня.
"Одна з приватних компаній звернулася з пропозицією здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Роботи з суднопідйому виконуватиме компанія "Краншип", а "Бруклін-Київ" виступила з ініціативою профінансувати операцію, за що їм безмежно вдячні", – написав міністр.
Він додав, що при виборі виконавців робіт були важливими 2 критерії – спроможність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків.
"Тому вже вчора, 10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ", – підсумував Криклій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 липня в Одесі провели операцію з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi). Вона виявилася безуспішною.
У ніч на 22 липня в морі біля пляжу "Дельфін" витекли нафтопродукти із затонулого судна.
24 липня трапився новий розлив палива.
25 липня під час спроби підняти Delfi обірвався один із металевих буксирувальних тросів.
Аварію танкера біля узбережжя Одеси було визнано надзвичайною ситуацією.
Капітана танкера Delfi, затонулого на пляжі Одеси, засудили до року обмеження волі, але звільнили від покарання, призначивши випробувальний термін в один рік.