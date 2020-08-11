Танкер Delfi під Одесою піднімуть без витрат з бюджету

Міністерство інфраструктури України розпочало підготовчі роботи з підняття танкера Delfi ("Делфі"), який затонув біля Одеси. Їх виконає приватна компанія власним коштом, без залучення грошей з бюджету.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram у вівторок, 11 серпня.

"Одна з приватних компаній звернулася з пропозицією здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Роботи з суднопідйому виконуватиме компанія "Краншип", а "Бруклін-Київ" виступила з ініціативою профінансувати операцію, за що їм безмежно вдячні", – написав міністр.

Він додав, що при виборі виконавців робіт були важливими 2 критерії – спроможність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків.

"Тому вже вчора, 10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ", – підсумував Криклій.

Підйом танкера "Делфі" Telegram Владислава Криклія

Як повідомляв OBOZREVATEL: