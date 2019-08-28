Таксі та ремонт доріг: названо топ-5 транспортних законопроектів від "Слуги народу"

Перші п'ять законопроектів партії "Слуга народу" в сфері інфраструктури та транспорту стосуватимуться безпеки на дорогах, якості їх ремонту та послуг таксі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав нардеп від СН Олександр Скічко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"По-перше, потрібно прийняти законопроект про ваговий контроль на дорогах. Зрозуміло, що є дороги поганої якості, але коли їде фура з перевантаженням в десятки тонн, такого не витримає ніякий асфальт", – сказав Скічко.

Другий законопроект – про перевірку якості будівництва доріг. "У нас існує парадоксальна ситуація, коли "Укравтодор" є і замовником, і виконавцем, і сам себе контролює. Так не може бути. Повинні бути незалежні інженери, які будуть проводити перевірку. І якість доріг буде підвищуватися", – сказав нардеп.

Третій законопроект стосуватиметься аудиту безпеки на дорогах: "Це для того, щоб поліпшити ситуацію за кількістю жертв і кількості ДТП".

Четвертий законопроект – про регулювання ринку таксі. Таксисти повинні працювати легально і платити податки. "Законопроект є абсолютно ліберальним. Ми проводили переговори з представниками бізнесу, в тому числі і з "Убером", і з "Уклоном". І всі вони погоджуються і кажуть, що це компромісний варіант, який дасть можливість створити правила для служб таксі на ринку. Таксі працюватимуть в законному полі і платити податки. Тому, що зараз надходження до бюджету в районі нуля", – каже Скічко.

П'ятий законопроект "Слуги народу" буде стосуватися залізничного транспорту. "Ми хочемо максимальну лібералізацію. Відійти від монополій, створити умови для приватної тяги, для різних операторів на ринку. Потрібно ліквідувати корупційні схеми в розподілі тяги", – сказав Скічко.

Ще один законопроект стосуватиметься водного транспорту і річкових перевезень. Він повинен дати поштовх цьому напрямку.

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