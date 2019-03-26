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"Такого немає в жодній країні світу": експерт розкритикував податок на землю для "Укрзалізниці"

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В Україні з 2019-го для "Укрзалізниці" перестала діяти пільгова ставка податку на користування земельними ділянками. В результаті держкомпанія стала єдиною залізницею в світі, яка платить податок на землю.

Про це на своїй сторінці Facebook заявив президент асоціації "Власники вагонів" Олександр Криворучко. "Жодна залізниця в світі не платить податок на землю. Так що там у світі ... Щоб далеко не ходити – балансотримачі автодоріг теж не платять податок на землю, адже вони знаходяться в загальному користуванні. Чому тоді повинна платити "Укрзалізниця", – задається питанням Криворучко.

"Такого немає в жодній країні світу": експерт розкритикував податок на землю для "Укрзалізниці"

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Відзначимо, в 2018 році Верховна Рада встановила для "Укрзалізниці" єдину ставку податку за користування земельними ділянками на рівні 0,25%. В результаті компанія заплатила 1,2 млрд грн. На цей рік пільгову ставку не продовжили. У зв'язку зі збільшенням коефіцієнта майже в чотири рази, в 2019 році "Укрзалізниця" буде змушена заплатити 4,2 млрд грн.

"Роком раніше вже були випадки, коли місцева влада самоврядування піднімали для "Укрзалізниці" ставку податку заднім числом. З огляду на, що в користуванні держмонополіста знаходиться 134 тис. га землі, а в межах одного населеного пункту УЗ в середньому використовує - 10-25 га землі , то підвищення навіть на один відсоток обходиться компанії в сотні тисяч гривень. тобто, не виключено, що за підсумками року сума вийде ще більше", – зазначив Криворучко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 31 березня 2019 року запустить потяг №247 / 248 "Житомир – Одеса". Він буде складатися з вагонів різних класів і курсуватиме щодня.

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Тема
"Укрзалізниця"
Місце
Україна
Теги
податкиУкрзалізниця
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