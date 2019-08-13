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"Такого немає ніде": іноземці масово скупили держборг України, а країна втратила мільярди

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Міністерство фінансів України запланувало взяти у борг у 2019-му 345,9 млрд грн. При цьому, як відзвітували у відомстві, тільки за перші сім місяців вони вже встигли позичити 255,3 млрд грн.

Іноземці у поточному році дали у борг України у 13,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. План із запозичень перевиконано, а ось із доходів – навпаки. Дефіцит бюджету склав понад 1,1 млрд грн. Дохідну частину провалили. І як заявляють у самому міністерстві – через різке зміцнення гривні. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Наприклад, 19 грудня 2018-го Міністерство фінансів розмістило цінні папери у гривні під 18,5% річних. Ті, хто купив їх, змогли отримати свої гроші через шість місяців (виплата відбулася у червні). Однак, фактично, в доларах Україні за рік з урахуванням девальвації за вказаними паперами доводиться віддавати на 33,6% більше. В окремих випадках ставка доходить до 36%!

Кредити брали при курсі у 27-28 грн/$, а віддавати доводиться при курсі 25-26 грн/$. В результаті в доларовому еквіваленті Україна має віддавати на третину більше, ніж брала. І це в умовах і без того високих ставок з цінних паперів.

Держборг України

Держборг України

Pixabay

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"Такого немає у жодній країні світу. У країнах ЄС у кращому разі можна отримати 1-2%. У країнах, що розвиваються, економіка – до 7%. Україна дає під 16-18,5%! А якщо купувати у гривні, то іноземець, який у грудні витратив 10 тисяч доларів, у червні може отримати вже майже 18 тисяч. Це для прикладу, насправді суми зовсім інші. Ми вже позичили тільки у гривневих облігаціях 164,1 млрд грн! А віддамо всі 200 млрд, якщо ситуація не зміниться", – розповідає фінансовий аналітик Єгор Комов.

Проблему визнають і в самому Мінфіні. Більшу частину доходів бюджет отримує у гривні. При зростанні курсу нацвалюти в доларовому еквіваленті обсяг доходів скорочується, у гривневому еквіваленті знижується вартість валютних запозичень. Але при цьому борги все одно доводиться повертати в доларах і в євро.

"Обсяг платежів з погашення державного внутрішнього боргу може бути збільшений у разі дострокового погашення ОВДП в доларах США і в разі збільшення обсягу випуску короткострокових ОВДП з погашенням у 2019 році", – зазначають у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду у 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Найбільша виплата призначена на вересень. Зокрема 3 вересня доведеться заплатити Міжнародному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня – ще 295,5 млн СПЗ.

У 2018-му сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Таким чином, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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Тема
Держбюджет-2019
Місце
Україна
Теги
долги бюджет
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Интересный факт - за все время пока на украине усиленно изучали русский язык ВВП постоянно рос как только на украине стали усиленно изучать украинский язык ВВП только падает … https://strana.ua/news/88630-vnutrennij-valovyj-produkt-ukrainy-pokazal-rekord-padenija-.html
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Зато тут на Обозе радостно сравнивают полугодовой прирост российского ВВП 2019 года с ГОДОВЫМ приростом 2014...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Русский след еще не нащли?
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