"Та віддай ми хоч сто Донбасів!" У Росії вказали на кричущу деталь із санкціями

У Росії зізналися, що в протистоянні з Україною загнали себе в глухий кут. І на які поступки тепер би не пішли, санкції проти них не знімуть ні у США, ні в Європі.

Про це сказав директор Центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков в інтерв'ю сайту "Актуальні коментарі".

"Та віддай ми хоч сто Донбасів, санкції не знімуть. Європейці, можливо, і захочуть. А американці – точно ні. А тоді і європейці не зможуть з нами працювати повноцінно, оскільки боятимуться американських санкцій. Як у випадку з Іраном. Європейці хочуть працювати з Іраном, але не можуть, тому що він під американськими санкціями. Не під європейськими, але все одно не можуть", – скаржиться Чеснаков.

Він упевнений, що якщо Росія дасть задню на Донбасі, це не полегшить її долі. Санкції не знімуть, а за анексований Крим стануть тиснути ще сильніше.

"Коли стверджують, що Захід у разі здачі Донбасу одразу зніме "донбаські" санкції, секторальні, найважчі, а залишаться тільки "кримські", персональні, неважливі, це ж так наївно. Де написана ця гарантія? Всі забули, що багато дуже чутливих санкцій введені і будуть іще вводитися не "за Донбас", а "за Скрипаля". А з цим що робити? Згадайте про горезвісну поправку Джексона-Веніка (санкції проти СРСР за порушення прав людини, - Ред). Вона пережила на багато десятиліть ту проблему, через яку вводилася. І була скасована тільки, коли вступив у силу куди більш жорсткий акт Магнітського. Так буде і з санкціями "за Україну", – додав експерт.

У Росії не вірять у зняття санкцій 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, одразу після введення США нового пакету "пекельних" санкцій проти держборгу Росії на фондовому ринку почалася паніка.

При цьому в серпні Великобританія ввела заборону на поставки в РФ підводних апаратів. Одночасно з цим вводяться обмеження на продаж супутнього обладнання, програмного забезпечення і технологій, йдеться на сайті Департаменту з питань міжнародної торгівлі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!