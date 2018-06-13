Сюрприз від ЖКГ: киянам обіцяють знизити один з комунальних тарифів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг планує з 1 серпня знизити один з тарифів.

Йдеться про зниження тарифу для "Київтеплоенерго" на виробництво теплової енергії. Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зазначивши при цьому, що це буде сприяти зниженню тарифу на опалення і постачання гарячої води на 29%.

"Після схвалення комісією, проект рішення буде винесено на громадські слухання. Витрати, які несуть компанії, що надають відповідні послуги, як правило, розраховуються самими компаніями. А це означає, що сума витрат може бути зрушена як в бік збільшення, так і в бік зменшення, в залежності від зміни відповідної політики компанії", - зазначив експерт.

"Якщо взяти до уваги ті зміни, які відбулися в Києві з власником відповідних мереж, і передачу послуг, які надаються киянам від "Київенерго" комунальному підприємству, то в цьому питанні політика істотно змінилася", - зазначив експерт.

"По суті, всі розрахунки подані в НКРЕУ є результатом такого прагнення щось змінити. Що стосується інших регіонів України, то тут все буде залежати від того, чи почне працювати ринок теплової енергії, який анонсований вже давно, але правова основа якого ще не закладена", - заявив експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки сумлінні платники спожитої послуги. Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, чи оскарження заборгованості в судовому порядку. За наявності заборгованості за спожиті послуги більш ніж за 2 місяці субсидія на електроенергію не буде нараховуватися.

Українців, які отримують субсидії, будуть відвідувати інспектори, які оцінять матеріальний добробут субсідіантов.

В рамках виконання вимог МВФ найближчим часом в Україні може з'явитися нова система перевірки отримувачів субсидій. Крім того, планується "розбити" тарифи на газ та опалення і підвищити тариф на газ. У зв'язку з поділом тарифів на опалення і газ, українцям доведеться цілий рік платити за "розподіл" енергоресурсів на основі потужності.