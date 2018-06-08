Сюрприз від "Газпрому": На Україну чекає продовження газової війни

Російський газовий монополіст "Газпром" звернувся зі скаргою до швейцарського суду через арешт активів компанії за позовом українського "Нафтогазу" в Нідерландах.

В "Газпромі" підкреслили, що не отримали ніяких офіційних повідомлень про початок арешту активів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомила прес-служба "Газпрому".

"Не дивлячись на це, компанія подала до швейцарського суду заяву, спрямовану на надання "Газпрому" повного доступу до матеріалів справи і подальше оскарження дій судових приставів", - повідомила прес-служба.

Слідом за швейцарським судом скарга буде направлена ​​і до голландського суду. ""Газпром" буде захищати свої права відповідно до чинного законодавства ", - підкреслили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд дол. боргу. При цьому швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовільнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.