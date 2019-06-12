ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Сюрприз перед зустріччю? Трамп вирішив "убити" газопровід Путіна

35.8тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

Американський лідер розглядає можливість використання санкцій США. Про це він повідомив у середу, 12 червня, під час зустрічі в Білому домі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Bloomberg.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини за свій газ", – обурився Трамп.

Новини
Німецька підлий: Берлін готується відповісти Вашингтону за "Північний потік-2''

При цьому він не уточнив, які саме держави потраплять під санкції для блокування будівництва трубопроводу.

Нагадаємо, напередодні Трамп повідомив, що має намір зустрітися з главою Росії Володимиром Путіним у кінці червня під час саміту G20 у Японії.

Ілюстрація

Ілюстрація

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше удару по газопроводу Путіна завдала Данія. У Німеччині звинуватили країну в тому, що на неї нібито чинять тиск США.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Дональд ТрампАнджей Дуда
Місце
США
Тег
Північний потік - 2
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
10
26
Смішно
31
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за свой газ" ... От вашей "защиты" теплей и сытней не станет. Вы Украину уже "накормили" ...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Ронович Рон
Ронович Рон
Трамп животное, а Путин охотник, на кукан рыжего посадит и вздрючит.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Montana Tony
Montana Tony
Джонсон Саймон Ф., жалкое педрило это алкаш вальцман который за 5 лет ни разу не появился трезвым на официальных мероприятиях и новый президент комик гомик
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ронович Рон, путен-жалкое ботоксное педрило на ходулях.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel