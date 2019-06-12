Сюрприз перед зустріччю? Трамп вирішив "убити" газопровід Путіна

Президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

Американський лідер розглядає можливість використання санкцій США. Про це він повідомив у середу, 12 червня, під час зустрічі в Білому домі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Bloomberg.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини за свій газ", – обурився Трамп.

При цьому він не уточнив, які саме держави потраплять під санкції для блокування будівництва трубопроводу.

Нагадаємо, напередодні Трамп повідомив, що має намір зустрітися з главою Росії Володимиром Путіним у кінці червня під час саміту G20 у Японії.

Ілюстрація obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше удару по газопроводу Путіна завдала Данія. У Німеччині звинуватили країну в тому, що на неї нібито чинять тиск США.

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