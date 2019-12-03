Світовій економіці напророкували шок: Saxo Bank оприлюднив щорічні передбачення

Данський Saxo Bank опублікував "шокуючі передбачення" на 2020 рік. У них йдеться про події, які малоймовірні, але якщо вони відбудуться, то можуть завдати серйозного удару по світовій економіці.

1. США – бюджет і поразка Трампа

У США, згідно з прогнозом Saxo Bank, можуть початися проблеми, пише РБК. Автори припускають, що для фінансування нових витрат адміністрації Дональда Трампа доведеться роздути дефіцит бюджету. "Що стосується виборів, то банк допускає, що вони дадуть демократам і президентське крісло, і контроль над обома палатами конгресу. Перемогу їм принесуть голоси жінок і міленіалов. Наступний переклад системи медичного обслуговування Medicare на загальний масштаб і зниження цін на фірмові ліки набагато знизять прибутковість цієї галузі", – йдеться в прогнозі.

2. Банківські проблеми в Європі

Європейський центробанк може несподівано підняти ставки, пояснивши збереження негативних ставок за депозитами загрозою банківського сектору. Це може змусити уряди деяких країн, в тому числі Німеччини, також вивести облікову ставку в плюс при переході на фіскальне стимулювання економіки.

3. Швеція більше "не з людським обличчям"

У випадку зі Швецією автори припускають, що її влада почне активно включати в суспільство іммігрантів, знижуючи надмірну турботу соціальних служб про своїх громадян. Думку тих, кому така політика не подобається, будуть ігнорувати. "Підтримка супротивників імміграції виросте до 25%, але в виправданні загальної рівності влада доведе ситуацію до абсурду. В країні почнеться спад, а відкритість економіки зробить її особливо вразливою до глобального спаду", – сказано в моделі екстремального сценарію.

4. "Розпад" ЄС

Ще однією несподіванкою може виявитися вихід Угорщини з ЄС. Приводом для цього може стати "закручування гайок" у суспільстві прем'єром Віктором Орбаном. Після цього домовлятися з Брюсселем Будапешту буде все складніше. На цьому тлі Угорщина стане отримувати все менше допомоги з ЄС, а національна валюта форинт почне дешевшати.

5. Азіатський "євро"

Ще один прогноз стосується Азії, де може бути створена нова азіатська валюта, мета якої – видавити з регіону долар. "До переведення торгівлі на нову валюту приєднаються Росія, країни ОПЕК і великі експортери нафти. Перехід значно частки міжнародної торгівлі з долара в іншу валюту залишить США ще менше припливу грошей, потрібного для фінансування торгового і бюджетного дефіциту. Всього за кілька місяців долар ослабне на 30% відносно золота", – йдеться в прогнозі.

В цілому, як зазначив головний економіст банку Стін Якобсен, основною темою наступного року може стати раптовий провал популістських ідей, нормалізація відсоткових ставок центральними банками і поява нових урядів, що інвестують в екологічні та інфраструктурні проекти.

Прогноз по світовій економіці

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Всесвітній банк поліпшив прогноз по зростанню економіки (ВВП) України в 2019 році з 3,4% до 3,6%.

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