Світові ціни на нафту зросли через дії Росії

Світові ціни на нафту зросли на тлі поступового скорочення її видобутку Росією та США. Вартість бареля марки Brent з поставкою в липні подолала психологічну позначку в $35.

Вранці у вівторок, 26 травня, ціна виросла на 1,91% – до $36,21. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $34,42 за барель (+2,07%). Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 10:10 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту Brent TheICE

Чому зростають ціни

Зростанню цін сприяє скорочення видобутку нафти в США і Росії, а також відновлення попиту на сировину в усьому світі. Як повідомив "Інфтерфакс", Росія скоротила видобуток в цьому місяці до рівня, майже відповідає умовам угоди ОПЕК+. Згідно з даними агентства, середньодобовий видобуток нафти в РФ може становити близько 8,63 млн барелів на добу (б/д) при цілі в 8,5 млн б/д в угоді ОПЕК+.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

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