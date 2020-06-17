Світові ціни на нафту знову почали падати: графік

Світові ціни на нафту в середу, 17 червня, продовжили падіння. Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні знизилася на 0,83% – до $40,62.

Сильніше подешевшали липневі ф'ючерси на нафту марки WTI – до $ 37,89 за барель (-1,27%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures за станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 16 червня, світові ціни на нафту еталонних марок знизилися через пандемію. Вартість Brent з постачанням в серпні склала $39,81, а WTI з поставкою в червні опустилася до $37,28.

6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.