Світові ціни на нафту злетіли

Світові ціни на нафту 30 травня різко зросли в ціні. Так, нафта WTI виросла на 5%, до $35,59 за барель. Останній раз вартість WTI більше $ 35 фіксували 11 березня. Brent виросла в ціні н а 4,72% до $37,73 за барель.

Про це йдеться в даних біржових котирувань. Одна з можливих причин зростання – заяву президента США Дональда Трампа на його прес-конференції 29 травня. Там він у звичній йому манері досить жорстко розкритикував політику Китаю, проте не заявив про введення нових мит або будь-яких інших санкцій.

З факторів, які можуть вплинути на нафтові котирування найближчим часом, можна відзначити також і дані щодо запасів сировини в США. Остання статистика виявилася не дуже позитивною, продемонструвавши збільшення показника при досить слабкому попиті на нафту, розповів в коментарі OBOZREVATEL аналітик Андрій Шевчишин. "Можна прогнозувати, що в найближчій перспективі вартість нафти марки Brent продовжить рух поблизу позначки 35 доларів за барель", – розповідає Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом.

Влада Саудівської Аравії наказали держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/с. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК +.

Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК + про скорочення видобутку нафти.

Світові ціни на нафту впали після нового загострення відносин між США і Китаєм. У середу, 27 травня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в липні знизилася на 1,41% – до $35,66.