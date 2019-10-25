Світові ціни на нафту злетіли: з'ясувалося, що стало причиною

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 25 жовтня, виросли в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 61,33 доларів за барель, що на 0,55% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати продажів.

Котирування Brent опустилися ICE Futures

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив на 0,62% – до 55,88 доларів за барель.

Котирування WTI зросли ICE Futures

Також ціна російської нафти Urals зросла на 0,23% до 57,22 доларів за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

З початку цього тижня Brent подорожчала на 3,3%, WTI – на 4%.

Запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 1,7 млн барелів, зниження стало першим за шість тижнів, повідомив "Інтерфакс". Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували збільшення запасів на 4,7 млн барелів.

"Увага поступово зміщується до ідеї про можливий дефіцит нафти на світовому ринку", – наводить слова економіста Oversea-Chinese Banking Corp. в Сінгапурі Хові Лі агентство Bloomberg.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Обвал цін на сировину останніми місяцями досяг 10%.

Падіння вартості нафти було викликано загальною негативною тенденцією на світових фінансові ринки в зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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