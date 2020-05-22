Світові ціни на нафту впали нижче за психологічну позначку

Світові ціни на нафту після тритижневого зростання досить сильно похитнулися вниз. Вартість бареля марки Brent з поставкою в липні у п'ятницю, 22 травня, знизилася до $34,38. Напередодні ціна була вищою за $36.

Падіння склало -3,83%. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в липні також подешевшали – до $31,85 за барель (-4,89%). Про це свідчать дані Нью-Йоркській товарній біржі станом на 8:10 за київським часом.

При цьому в середу і четвер подорожчав Brent стабільно тримався вище позначки в $36, досягнувши одного разу $36,92 за барель. Американська WTI також напередодні коштувала вище $34.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту WTI

Нагадаємо, з 1 травня набула чинності угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК+) зобов'язані обмежувати обсяги видобування. Це повинно прибрати надлишок сировини з ринку та підняти на неї ціни.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть значно вирости вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть піднятися до позначки 40 доларів за барель. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.